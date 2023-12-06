Шарапова почти никогда не снималась в бикини. Но мы нашли несколько примеров

Мария Шарапова всегда очень осознанно подходила к конструированию персонального бренда. Уже в самом начале карьеры, скажем, она давала интервью только после побед – чтобы создавался чемпионский образ. У нее долго не было личных соцсетей, а когда появились, они наполнились искусством, дизайном, лайфстайлом – интересами человека, живущего активной интеллектуальной жизнью.

Важным элементом самопрезентации Шараповой всегда был ее персональный стиль: не очень трендовый, не очень сексапильный, а богемный и тяготеющий к классике. Он отражался и в модных и рекламных съемках, в которых участвовала Мария, и в премиальных изданиях, где они выходили: Vogue, Vanity Fair, The Gentlewoman, The Edit. Все они одевали Шарапову более-менее так же, как она сама себя: в кашемир и шелк, объем, многослойность, – и никогда не раздевали.

За 20 лет в роли селебрити Шарапова никогда не раздевалась на камеру. Трудно представить, чтобы ей не предлагали (предлагали более-менее всем от Штеффи Граф до Каролин Возняцки) – скорее всего она отказывалась. Но несколько раз Мария снималась в купальниках – и это памятные визуалы.

В 2006-м 19-летняя Шарапова стала пятой теннисисткой в «купальном» выпуске Sports Illustrated. Ее снимал легендарный фотограф Уолтер Йосс, и это с большим запасом самые призывно сексуальные фотографии в ее карьере.

В 2011-м русский Tatler в ретро-съемке раздел Шарапову до высоких трусов Dolce & Gabbana,

а чуть раньше еще одна легенда фэшн-фотографии Энни Лейбовиц сняла групповую рекламу Nike, где Мария тоже показала больше кожи, чем обычно (из теннисисток в рекламе была еще Ли На, тоже клиентка Макса Айзенбада).

Несколько раз в нулевые и начале 2010-х Шарапова снялась для обложек журнала Shape, обещавших разные секреты спортивной формы (на первой в 2007-м совсем не похожа на себя).

Абсолютно лучшей демонстрацией этой формы в 2013-м стал номер латиноамериканского Esquire, для каверстори которого Шарапову сняли в разных купальниках на пляже в ее самой светловолосой эре.

Пару лет спустя Шарапова, еще встречавшаяся с Григором Димитровым, появилась на обложке болгарского Esquire, но во всех своих соцсетях подчеркивала, что съемка предназначалась для всех международных изданий журнала.

Наконец, в 2017-м в рамках прогрева перед возвращением после допингового бана и выходом автобиографии Шарапова снялась для небольшого цифрового издания DuJour,

а потом – снова для Vogue и Энни Лейбовиц (бывший главред русского Tatler Ксения Соловьева рассказывала, что поздняя Шарапова меньшим не интересовалась).

В 2020-м Шарапова еще спродюсировала и поучаствовала в рекламной съемке, вдохновленной 1970-ми, где она в купальнике лежит на шезлонге, – и на этом ее модельная карьера остановилась.

С тех пор Мария снимается в основном для своего инстаграма и много одевается в деловые костюмы.

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Фото: instagram.com/mariasharapova; twitter.com/MariaSharapova; facebook.com/sharapova