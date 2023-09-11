Почему Медведев и Рублев – Обезьяны, а Федерер был Коровой? Изучаем китайские прозвища теннисистов
Китайская система именования, лежащая в основе традиций именования людей во многих странах Азии, сильно отличается от западной. Самое очевидное отличие – в китайских полных именах фамилия пишется перед именем, а не после – например, важнейшего человека в теннисе XXI века зовут На, а не Ли.
Кроме того, в императорском Китае существовала традиция ритуальной смены имен в течение жизни: за «молочным» (детским) следовало ученическое, потом по достижении совершеннолетия – так называемое «второе», затем «официальное», а за особые заслуги представители знати получали прозвания.
Почти все формальные альтернативные имена остались в прошлом с образованием в середине XX века Китайской Народной Республики, но в современном Китае по-прежнему распространены неформальные прозвища, которые дают людям их родные или близкие, а иногда они берут сами.
Как и во всем мире, прозвища дают по созвучию с реальным именем, личным качествам или физическим особенностям (указывать на которые в Китае не считается неделикатным).
Другие распространенные техники генерирования прозвищ – удваивание одного символа из имени, добавление к нему или фамилии префиксов А- или Сяо- или отождествление с животными. При этом качества, с которыми то или иное животное ассоциируется в Китае, опять же зачастую не совпадают с принятыми на западе: например, китайские коровы сильные, а не глупые, а свиньи – ленивые, а не грязные.
Наконец, в Китае не очень уважают транслитерированные иностранные имена, потому что они обычно длинные, несимволичные и звучат недушевно. Поэтому китайские имена принято брать среди экспатов, и популярным иностранным селебрити тоже часто дают такие. Леонардо Ди Каприо, например, на севернокитайском (крупнейшем из китайских языков) называют Маленькой Сливой, потому что это созвучно с его именем, Гарри Стайлза – Ха Жуан, где «Ха» – сокращение от Harry, a «Жуан» значит «кудрявый».
Топ-теннисисты, последние полтора десятка лет играющие в Китае как минимум шанхайский «Мастерс», тоже получают локальные прозвища. Например, его первого чемпиона Николая Давыденко в 2009-м прозвали Образцовым Работником.
В 2014-м, когда в стране впервые прошли три турнира ATP подряд, оказалось, что Марата Сафина там зовут Царем, Ришара Гаске – Тофу (белый, мягкий и легко ломается), Новака Джоковича – Цыпленком (со времен, когда он еще подрастал как конкурент Федаля, а также потому, что там есть звук «дж»). Роджера Федерера называли Коровой, потому что у него когда-то была Джульетта, а Рафаэля Надаля по созвучию с фамилией – Бобом.
С тех пор теннисная элита сменилась почти полностью, так что назрела новая ревизия прозвищ.
Карлос Алькарас – Утка в честь покемона Псидака, обладающего мощными экстрасенсорными способностями.
Стефанос Циципас – Принцесса или Принцесса Сисси из-за длинных светлых волос (на Тайване – Семьдесят Семь Восемьдесят Четыре по созвучию с фамилией).
Каспер Рууд – Любимчик Директора из-за того, что тренировался в академии Надаля.
Даниил Медведев – Премьер-министр или Длиннорукая Обезьяна.
Хольгер Руне – Трусы/Нижнее Белье по созвучию с фамилией.
Андрей Рублев – Золотая Курносая Обезьяна.
Янник Синнер – Сливочный Рулет в честь популярного тайваньского десерта Yannick.
Тэйлор Фриц – Отрицательные Ионы по созвучию с началом фамилии.
Александр Зверев – Светильник, потому что однажды просил включить свет на корте.
Фрэнсис Тиафу – Мамина Обуза, потому что однажды на Кубке Хопмана во всех встречах проиграл все свои одиночки и весь микст с Сереной Уильямс.
Карен Хачанов – Бог Грома.
Маттео Берреттини – Цветочный Бутон.
Алекс де Минаур – Маленький Кролик.
Энди Маррей – Зомби.
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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Patrick Smith, Fred Lee, Vittorio Zunino Celotto, Will Russell, Scott Barbour, Alexander Hassenstein, Julian Finney, Harry How, Cameron Spencer; instagram.com/alexdeminaur; East News/Ji Chunpeng / XINHUA / Xinhua via AFP, lamlam / Imaginechina via AFP, Marco BERTORELLO / AFP
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