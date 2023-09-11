Глаз Народа
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Почему Медведев и Рублев – Обезьяны, а Федерер был Коровой? Изучаем китайские прозвища теннисистов

Ли На Ли На
Каспер Рууд Каспер Рууд
Энди Маррей Энди Маррей
Александр Зверев Александр Зверев
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Хольгер Руне Хольгер Руне
Маттео Берреттини Маттео Берреттини
Янник Синнер Янник Синнер
Андрей Рублев Андрей Рублев
Тэйлор Фриц Тэйлор Фриц
Фрэнсис Тиафу Фрэнсис Тиафу
Даниил Медведев Даниил Медведев
Алекс де Минаур Алекс де Минаур
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Марат Сафин Марат Сафин
Новак Джокович Новак Джокович
Ришар Гаске Ришар Гаске
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Shanghai Rolex Masters Shanghai Rolex Masters
ATP ATP
Теннис Теннис

Китайская система именования, лежащая в основе традиций именования людей во многих странах Азии, сильно отличается от западной. Самое очевидное отличие – в китайских полных именах фамилия пишется перед именем, а не после – например, важнейшего человека в теннисе XXI века зовут На, а не Ли.

Кроме того, в императорском Китае существовала традиция ритуальной смены имен в течение жизни: за «молочным» (детским) следовало ученическое, потом по достижении совершеннолетия – так называемое «второе», затем «официальное», а за особые заслуги представители знати получали прозвания.

Почти все формальные альтернативные имена остались в прошлом с образованием в середине XX века Китайской Народной Республики, но в современном Китае по-прежнему распространены неформальные прозвища, которые дают людям их родные или близкие, а иногда они берут сами.

Как и во всем мире, прозвища дают по созвучию с реальным именем, личным качествам или физическим особенностям (указывать на которые в Китае не считается неделикатным).

Другие распространенные техники генерирования прозвищ – удваивание одного символа из имени, добавление к нему или фамилии префиксов А- или Сяо- или отождествление с животными. При этом качества, с которыми то или иное животное ассоциируется в Китае, опять же зачастую не совпадают с принятыми на западе: например, китайские коровы сильные, а не глупые, а свиньи – ленивые, а не грязные.

Наконец, в Китае не очень уважают транслитерированные иностранные имена, потому что они обычно длинные, несимволичные и звучат недушевно. Поэтому китайские имена принято брать среди экспатов, и популярным иностранным селебрити тоже часто дают такие. Леонардо Ди Каприо, например, на севернокитайском (крупнейшем из китайских языков) называют Маленькой Сливой, потому что это созвучно с его именем, Гарри Стайлза – Ха Жуан, где «Ха» – сокращение от Harry, a «Жуан» значит «кудрявый».

Топ-теннисисты, последние полтора десятка лет играющие в Китае как минимум шанхайский «Мастерс», тоже получают локальные прозвища. Например, его первого чемпиона Николая Давыденко в 2009-м прозвали Образцовым Работником.

В 2014-м, когда в стране впервые прошли три турнира ATP подряд, оказалось, что Марата Сафина там зовут Царем, Ришара Гаске – Тофу (белый, мягкий и легко ломается), Новака Джоковича – Цыпленком (со времен, когда он еще подрастал как конкурент Федаля, а также потому, что там есть звук «дж»). Роджера Федерера называли Коровой, потому что у него когда-то была Джульетта, а Рафаэля Надаля по созвучию с фамилией – Бобом.

С тех пор теннисная элита сменилась почти полностью, так что назрела новая ревизия прозвищ.

Карлос Алькарас – Утка в честь покемона Псидака, обладающего мощными экстрасенсорными способностями.

Стефанос Циципас – Принцесса или Принцесса Сисси из-за длинных светлых волос (на Тайване – Семьдесят Семь Восемьдесят Четыре по созвучию с фамилией).

Каспер Рууд – Любимчик Директора из-за того, что тренировался в академии Надаля.

Даниил МедведевПремьер-министр или Длиннорукая Обезьяна.

Хольгер Руне – Трусы/Нижнее Белье по созвучию с фамилией.

Андрей Рублев – Золотая Курносая Обезьяна.

Янник Синнер – Сливочный Рулет в честь популярного тайваньского десерта Yannick.

Тэйлор Фриц – Отрицательные Ионы по созвучию с началом фамилии.

Александр Зверев – Светильник, потому что однажды просил включить свет на корте.

Фрэнсис Тиафу – Мамина Обуза, потому что однажды на Кубке Хопмана во всех встречах проиграл все свои одиночки и весь микст с Сереной Уильямс.

Карен Хачанов – Бог Грома.

Маттео Берреттини – Цветочный Бутон.

Алекс де Минаур – Маленький Кролик.

Энди Маррей – Зомби.

«Я научусь ее доить. Буду делать для нее все». А вы знали, что Федереру дарили корову – причем дважды?

Панды – милашки и символ Китая. Хотя они любят подраться, могут есть скот и якобы даже гвозди

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Patrick Smith, Fred Lee, Vittorio Zunino Celotto, Will Russell, Scott Barbour, Alexander Hassenstein, Julian Finney, Harry How, Cameron Spencer; instagram.com/alexdeminaurEast News/Ji Chunpeng / XINHUA / Xinhua via AFP, lamlam / Imaginechina via AFP, Marco BERTORELLO / AFP

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