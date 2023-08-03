15 комментариев

Глаз Народа
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Сколько зарабатывает Даниил Медведев? И на чем?

Даниил Медведев Даниил Медведев
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На первой неделе US Open журнал Forbes традиционно опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых теннисистов мира. Четвертую строчку в нем занял Даниил Медведев – по данным издания, за год он заработал 20.1 млн долларов.

Тут важно понимать, что суммы в рейтинге Forbes не точные, а примерные. У аналитиков журнала нет данных о том, сколько приносят контракты, и они сами говорят, что это догадки на основе разговоров с инсайдерами. 

Кроме того, Медведев критиковал журнал за то, что они дают цифры до вычета налогов: «Я не знаю, как Forbes вычисляет эти данные. Не про меня, вообще про всех людей в мире. Существуют же и налоги – несмотря на то, что я живу в Монако, мы все их платим на различных турнирах. В таких странах, как Америка, Англия, Франция мы платим по 50% того, что зарабатываем». 

Помимо этого, теннисисты платят зарплаты своей команде – тренерам, физиотерапевту, психологу. По словам Медведева, тренер его уровня в 2021 году обходился в 6-15 тысяч евро в месяц. Еще команда должна сопровождать игрока на турнире – а это дополнительные авиабилеты и отели. «Я бы сказал, что в среднем с призовых, которые написаны, на налоги и команду уходит процентов 50», – говорил Даниил в интервью.

Точные данные о заработках Медведева касаются только призовых. И по ним он уже восьмой в истории ATP.

А в целом в список самых высокооплачиваемых теннисистов Медведев впервые попал в 2020-м, и с тех пор он его не покидал. Тогда он стал восьмым с суммой около 12 млн долларов. Сейчас же доходы выросли на 70%.

Интересно, что Даниил растет только за счет контрактов, потому что сумма призовых из года в год остается практически неизменной – около 7 млн долларов. Исключение – 2021 год, когда из-за ковидных локдаунов призовые фонды турниров сильно сократили. Например, в 2020-м, когда Медведев взял итоговый турнир ATP, он получил за победу 1,6 млн долларов. В 2019-м за такой же результат теннисист заработал бы на 1,3 млн долларов больше.

Один из спонсоров Даниила – французский бренд Lacoste. Соглашение подписали в 2019-м, а спустя год продлили сразу на 6 лет – до 2026-го. Медведев – один из главных игроков компании и выступает в собственной линейке одежды.  В этом году он даже презентовал свой логотип.

Сумма контракта не разглашается, но есть данные, что аналогичное соглашение с Новаком Джоковичем обходится компании в 9,4 млн долларов в год. Важное отличие сотрудничества Медведева – он играет в кроссовках Lacoste, которые помогал разрабатывать сам, а вот серб носит Asics.

Ракеточный спонсор Медведева – компания Tecnifibre, с которой Даниил подписал контракт в 2016 году. Тогда теннисист даже выиграл их стипендию в 50 тысяч долларов. Кстати, с 2017-го Tecnifibre входит в объединение Lacoste.

В 2019-м у Медведева появился еще один важный спонсор – российское подразделение BMW. После победы на итоговом турнире-2020 был подписан более крупный контракт – уже с головным офисом немецкого концерна, Даниил стал глобальным послом. По словам его агента Льва Кассиля, новое соглашение подразумевало гораздо большую сумму и дополнительные выплаты за победы на турнирах. С тех пор Медведев выиграл 11 титулов, в том числе три «Мастерса» и US Open-2021.

В том же 2019-м теннисист подписал контракт с третьим крупным спонсором – швейцарским часовым домом Bovet. По информации медиа, Медведев получил за него шестизначную сумму.

Еще один элитный спонсор Медведева – китайская винокурня Guojiao 1573, которая также спонсирует Australian Open.

С 2021-го Даниил – амбассадор бренда HyperX, игрового подразделения американской IT-компании HP Inc. Задачи Медведева – принимать участие в глобальных рекламных кампаниях. По словам теннисиста, ему важно самому пользоваться продукцией, которую он рекламирует, а с геймингом он связан тесно – даже победу на US Open отпраздновал в стиле FIFA.

Новое сотрудничество, о котором объявили на первой неделе US Open, тоже связано с геймингом. Медведев стал лицом тактического шутера Rainbow Six Siege. Даниил рассказывал, как в него играет, еще в 2019-м, а сейчас вообще заявил, что потратил на него больше 3000 часов (в твиттере уже подсчитали, что это больше, чем он провел на корте в профессиональных матчах) и входит в 3% лучших игроков.

Еще этим летом Медведев стал лицом энергетических батончиков RawQ. Компанию создала его жена Дарья и ее подруга Арина Кузьмина – коуч по здоровому питанию. Медведев рассказывал, что тестировал их два года, а теперь во время матчей перестал есть бананы и заменил их продуктом жены.

Еще Медведев начал сотрудничать с французской компанией Royaltiz, которая позволяет делать ставки на карьеры знаменитостей. Они существуют в виде социальных токенов. Система регулярно подсчитывает «стоимость» таланта игрока на основе его результатов и доходов, а пользователь может вложиться и получать дивиденды в случае роста «цены». Еще токенами таланта можно торговать – продавать другим пользователям и выводить деньги с платформы. В основном компания делает ставку на футболистов, но сотрудничает и с 27 теннисистами, в числе которых Каспер Рууд, Вероника Кудерметова, Ник Кириос и Карен Хачанов, выступающий еще и одним из инвесторов проекта.

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15 комментариев

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Ответ берде
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Рубашка в жопу засучилася
+28
-6
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Красавчик Даня, в нынешней ситуации не потерять спонсоров - это очень хорошо
+27
-7
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Алексей Ильин
С цветами в инфографике вам еще работать и работать, мда
+7
0
+7
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sfrrrR
У вас инфографика получилась в цветах старых версий мультимедийного проигрывателя Винамп. Ностальгия однако.
+9
-2
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Мишка Синайский
Ничего нового. Игрок топ 10 по зарплатой ведомости в топ10.
+5
0
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Сергей Носков
На какой улице в Энгельсе живёт его агент? На Тельмана?
+2
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costa0545
Жаль, что теперь не ест бананы, а то у него это здорово получалось, очень познавательная статья спасибо автору)))
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lanusik
Лучше бы обзор делали матчей интересных с технической точки зрения
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elephant12
Вавринка внезапно высоко
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l.one.love
Статья не всех спонсоров охватывает. В 2019 Даня подписал контракт с Тинькофф
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deng777
С...к..а, а тут вставать уже через 4 часа на вахтовый автобус..
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Мишка Синайский
Ответ sfrrrR
У вас инфографика получилась в цветах старых версий мультимедийного проигрывателя Винамп. Ностальгия однако.
оранжевого же нет цвета даже..
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