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Длинный путь к мечте.

Шестая ракетка мира Онс Жабер, которая сегодня сыграет с Ариной Соболенко в полуфинале «Уимблдона», профессионально играет в теннис 13 лет. Чтобы подняться в топ-100, ей потребовалось семь лет, чтобы зайти в топ-50 – еще два. Только через десять лет карьеры Жабер начала показывать высокие результаты: за 2021-й взяла первый титул WTA, дебютировала в топ-30, -20 и -10, а в 2022-м выиграла «Мастерс», побывала второй ракеткой мира, вела 1:0 по сетам в финале «Уимблдона» и дошла до финала US Open.

Год назад во время «Уимблдона» Жабер не скрывала намерения его выиграть и даже показывала экран блокировки своего телефона, на котором был чемпионский трофей. После обидного поражения в финале от Елены Рыбакиной и еще одного от Иги Швентек на US Open были опасения, что Жабер упустила свой шанс на величие: далеко не во всех теннисистах, в которых есть один элитный сезон, есть их два.

Жабер эти опасения пока не рассеяла – ее результаты в этом году хуже, чем в прошлом, – но на «Уимблдоне» уже сделала на это серьезную заявку. По пути в полуфинал она обыграла чемпионок турнира Квитову и Рыбакину, взяв у них реванши за уимблдонские поражения прошлых лет. Во вчерашнем матче с Рыбакиной Онс показала, возможно, лучший теннис в жизни. Соболенко, с которой ей играть сегодня, она тоже на «Уимблдоне» проигрывала.

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«Проклятый будильник… Нет сил уже терпеть», – пряталась под одеяло в 13 лет Онс Жабер. Вместе с мамой они поднимались в пять утра для двухчасовой поездки в другой город на тренировку – и так шесть раз в неделю. Каждый вечер, с трудом доделав уроки, Онс клялась себе, что утром скажет маме о готовности бросить теннис. Она бы так и сделала, но сдерживало лишь одно: теннисистка понимала, что мама старается ради нее, и нужно работать. Спустя три года Жабер стала первой чемпионкой «Шлема» среди юниоров из Северной Африки – ей покорился «Ролан Гаррос»-2011.

На победном «Ролан Гаррос»-2011

С того момента прошло больше десяти лет, в течение которых талантливая теннисистка из Туниса мелькала в основном в квалификациях больших турниров. Онс застряла на уровне ITF, страдала от травм (перенесла операцию на запястье), меняла тренеров и даже стиль игры, но не могла пробиться даже в первую сотню рейтинга. «Я верила в прорыв, но без спонсоров это сложно сделать. Мне отказывали в поддержке из-за того, откуда я родом. Это несправедливо. Раньше я не понимала, почему так, но потом смирилась», – раскрыла одну из причин долгого восхождения Жабер.

Импульс карьере девушки придала встреча в 2015 году с фехтовальщиком Каримом Камуном. Спортсмен с русскими корнями (его мама родом из Москвы, а отец – тунисец) дважды брал серебро чемпионата Африки в личном первенстве и золото в командных соревнованиях. В 2017-м Карим завершил карьеру, пара поженилась, а фехтовальщик стал тренером жены по физподготовке и главным вдохновителем. В этом ему помогает степень магистра психологии. «Благодаря Кариму я неплохо говорю по-русски. Раз в год мы летаем в Москву к его родственникам, где я могу практиковаться», – призналась теннисистка.

Жабер и Камун играют в игру на знание друг друга

Жабер – одна из наиболее остроумных, ироничных и открытых теннисисток WTA-тура, а на родине ее называют Министром счастья. Неудивительно, что когда спустя месяц после свадьбы она получила чек на 50 тысяч долларов от фонда развития «Большого шлема», назвала это лучшим свадебным подарком. Финансовая помощь сыграла большую роль в развитии ее карьеры. «Как же круто и легко чувствуешь себя на корте, когда не болит голова, чем платить команде за работу!» – порхала Онс.

Африканка обладает богатым арсеналом ударов и обожает смену ритма на корте. Зачастую это мешает, но играть по-другому ей не в кайф. Работавшие с Онс тренеры запрещали делать любимые укороченные, и это только вредило – Жабер раскрывается только в условиях полной раскрепощенности. «Я даже немного завидую игрокам, у которых есть четкие манера и стиль игры. Они знают, куда побегут в определенной ситуации. Я так не могу – в голове всегда сотни мыслей, поэтому мне сложно без импровизации. Возможно, это еще одна причина столь длинного пути к признанию и успеху», – философствовала 28-летняя теннисистка.

Еще одной находкой в карьере Жабер стало сотрудничество с французским специалистом Бертраном Перре. Он помог фанатке Энди Роддика улучшить подачу, исправив подброс, а также поощрил ее страсть к укороченным. Вместе с Перре африканка в 2017 году впервые вошла в топ-100, а два года спустя пробилась в 50 лучших игроков тура. После таких успехов спонсоры стали в очередь к Жабер: она заключила контракты с оператором мобильной связи Tunisie Telecom, авиакомпанией Qatar Airways, ювелирным брендом Maximilian Jewelry и автопроизводителем Haval.

На обложке арабского Vogue за январь-2023

Три года назад африканка отказалась от глютена и наконец-то сбросила лишний вес. Онс признается, что выглядела бы еще стройнее и подвижнее на корте, но включить в список запрещенных товаров шоколад выше ее сил. А еще Жабер плохо удается справляться со стрессом: перед главным матчем карьеры, финалом Мадрида-2022, она призналась, что «дышала, как беременная». Порой нервное напряжение настолько высокое, что теннисистку может вырвать прямо на корте. В позапрошлом году такое случилось в Майами в матче против Паулы Бадосы, а через пару месяцев на «Уимблдоне» во встрече с Мугурусой. Потом Онс рассказывала, что стресс усугубляет существующую проблему:

«У меня в желудке уже какое-то время воспаление. Становится хуже на фоне стресса, усталости, всего такого. В таких случаях иногда вода, которую я пью, выходит обратно. Мне не нравится заострять на этом внимание и отвлекать от тенниса, поэтому, когда это происходит, я просто продолжаю матч. Это моя проблема, и я ищу способы ее решить. Я в порядке».

Снять напряжение за пределами корта теннисистке помогает музыка. Она уединяется, надевает наушники и врубает звук на максимум. У Онс нет ни любимой группы, ни исполнителя – все по настроению. Может залипнуть как на треках Эминема, так и проникнуться увертюрами Бетховена. Еще один способ избавиться от стресса – футбол с друзьями. Африканка с детства топит за мадридский «Реал» и во время турнира в Мадриде год назад посмотрела половину полуфинала Лиги чемпионов, в котором команда Анчелотти совершила эпический камбэк «Манчестер Сити»:

«После первого тайма мне надо было уже спать, но потом я проснулась от воплей. Потрясающая победа, и надеюсь, я тоже тут выиграю», – пророчествовала Жабер.

Больше всего Жабер любит играть на траве, а грунт долго ненавидела. Выход в финал Чарльстона и титул в Мадриде (первая победительница «Мастерса» из Африки) в 2022-м изменили отношение к этому покрытию. Это был всего второй ее титул на уровне WTA; первый она взяла летом-2021 в финале травяного Бирмингема в матче против Дарьи Касаткиной, а третий – полтора месяца спустя в Берлине на любимой траве.

Следом на «Уимблдоне» Жабер довела победную серию до 11 матчей и, сегодня обыграв Татьяну Марию, стала первой финалисткой «Большого шлема» из арабских стран. Если бы не феноменальный прорыв Иги Швентек, которая пару месяцев спустя обыграла ее в финале US Open, Жабер с 47 победами в сезоне и шестью финалами (больше, чем за всю карьеру) была бы главной историей сезона.

Уверенности и мотивации Жабер придает осознание борьбы не только за себя, но и за весь арабский мир. Теннисистам из этого региона очень трудно пробиться, но пример Онс доказывает, что нет ничего невозможного. «Когда я выигрываю, представляю арабский мир. А когда проигрываю, стараюсь быть просто Онс Жабер. Так что сейчас я представляю не только Тунис, а все арабские страны, африканский континент», – сияет миссионерка. В прошлом году при ее непосредственном участии в Тунисе впервые прошел турнир WTA (Онс проиграла на нем в четвертьфинале).

Жабер в числе арабских женщин, в 2021 году сотворивших историю, по версии регионального Forbes

Кроме самоиронии, африканка обладает обостренным чувством справедливости. Накануне Australian Open-2022 она размышляла о двойных стандартах по отношению к игрокам по поводу вакцинации, а потом у нее подгорело после отстранения российских и белорусских игроков от «Уимблдона». «Это очень трудное решение, я понимаю страдания украинского народа. Но мне на протяжении многих лет говорили никогда не смешивать спорт и политику. А как же все остальные страны, где взрослые и дети умирают каждый день?» – болит сердце у теннисистки.

На приеме у президента Туниса после «Уимблдона»-2022

Отсутствие титула «Большого шлема» никак не умаляет статус Жабер как национальной героини Туниса. Ее финалы смотрела вся страна, вскоре ее поместили на почтовую марку. Жабер отвечает родине взаимностью – по ходу прошлогоднего «Уимблдона», например, она эйсами донатила деньги на ремонт школы (собрала больше $18к). Забота о ближних подталкивает Жабер к реализации еще одной мечты – после тенниса она хочет выучиться на врача. Но до тех пор она еще может выиграть уже этот «Уимблдон».

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Clive Brunskill, instagram.com/onsjabeur; REUTERS/Toby Melville