Обыграв в полуфинале «Ролан Гаррос» Александра Зверева 6:3, 6:4, 6:0, Каспер Рууд вышел в третий финал «Большого шлема». По этому показателю 24-летний норвежец сравнялся с Евгением Кафельниковым, Серхи Бругерой, Густаво Куэртеном, Михаэлем Штихом. Все они, конечно, чемпионы «Шлемов», но никто из них не дошел до трех финалов в течение 12 месяцев, как это сделал Рууд.

Рууд был первой ракеткой мира среди юниоров, а во взрослую топ-10 входит второй год и побеждает на турнирах ATP – четвертый. В туре его знают как потомственного теннисиста (его папа и тренер Кристиан – экс-39-я ракетка мира), обладателя отличного форхенда и очень приятного парня. Андрей Рублев в прошлом году так вообще рассыпался Рууду в комплиментах:

«Каспер очень интеллигентный. Я говорю не о школе или чем-то подобном, а о жизни. Он очень добрый, честный, суперприветливый парень. Он очень интеллигентный. Если сравнивать со мной, то я чуть более расслабленный. Каспер – суперприветливый и очень нравится мне как человек. Он говорит правильно, правильные слова, а я через слово говорю глупости, каждый раз допуская ошибки».

Даниил Медведев несколько недель назад назвал Рууда первым в ряду игроков, которые безупречно ведут себя на корте, а «воспитанный» – так вообще, кажется, самая распространенная характеристика норвежца (однажды Медведев во время матча упрекнул Рууда за то, что он не извинился за нетбол, и тот после матча сказал, что с претензией согласен).

«Когда лет в 11-12 я сказал папе, что хочу стать теннисистом, – рассказывал Рууд на прошлой неделе о своей дисциплине, которую тоже все отмечают, – он стал еще и моим тренером, образцом для подражания, воспитателем. Он мне сразу сказал: если ты действительно этого хочешь, я буду строг. Выходные будут не для отдыха и развлечений, а для дополнительных тренировок. И мне это очень помогло, потому что в 15-16 лет, пока другие игроки в выходные ходили тусоваться, я дома с родителями смотрел кино. Поэтому на следующий день я шел и четыре часа тренировался, а они возвращались домой в четыре утра и тренировку пропускали».

К сожалению, такой позитивный имидж делает нарратив вокруг Рууда немного бессюжетным. По выражению из The Tennis Podcast, норвежец как хороший Airbnb: стоит своих денег, все работает, ничего не раздражает. Там, где Рублев рыдает или занимается селфхармом, в Медведева периодически вселяется демон, а Циципас несет ерунду, Рууд профессионален на корте, приятен за его пределами, всегда спокоен, неизменно хорош собой и не говорит ничего лишнего. Даже единственный противоречивый эпизод в карьере Каспера произошел без его участия – когда Ник Кириос два года назад в инстаграме упрекнул его в «воровстве очков» на мелких грунтовых турнирах вне грунтового сезона.

«Мне нечего сказать, – невозмутимо ответил чуть позже Рууд на просьбу репортера о комментарии. – Я выиграл три титула за три недели, а он большую часть сезона сидит дома».

На корте Рууду тоже в важные моменты будто бывает нечего сказать. По количеству выигранных турниров, например, он обходит половину актуальной топ-10 и может побеждать не только на грунте. Но все десять титулов он взял на самых мелких турнирах ATP (девять из них – на грунте). До этой недели и победы над Хольгером Руне в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Рууд никогда не обыгрывал соперников из десятки на «Шлемах», хотя на остальных турнирах побеждал их десять раз. Не то, чтобы он не прибавляет – просто он даже это делает будто аккуратно, без резких движений.

Возможно, Рууду не хватает амбиций – в межсезонье он говорил, что за последние пару лет поднялся куда выше, чем когда-либо считал для себя реалистичным. Это было заметно, например, и в прошлогоднем финале «Ролан Гаррос», который он провел именно как человек, который в собственных глазах уже прыгнул выше головы и рад просто оказаться на корте. Впечатление усилила семейная фотосессия с трофеем финалиста – она органичная и заслуженная, но в такой невозможно представить, например, тех же Зверева и Руне, которые никогда не удовлетворятся поражением.

С сестрами Каролин и Шарлотт, папой Кристианом, девушкой Марией и мамой Леле

Впрочем, и с тех пор Рууд прибавил. В финале US Open он уже не был статистом, и на итоговом проиграл только Надалю (в группе) и Джоковичу (в финале). 2023-й Рууд начал неудачно, на пяти первых турнирах выиграв четыре матча, а полуфинал «Мастерса» в Риме проиграл с преимущества в сет и брейк. Но в Париже он как настоящий топ прибавлял от матча к матчу и четверть- и полуфинал провел просто великолепно. Это впечатляет вдвойне, учитывая его ощущения от турнира:

«Год назад я провел отличный грунтовый сезон и играл здесь легко и непринужденно. Даже если бы я проиграл рано, все равно уехал бы довольный, что выиграл предыдущий турнир. В этот же раз я чувствовал, что защищаю свое место в финале, при этом на предыдущих турнирах я выступил не особо хорошо, поэтому здесь каждый круг имел значение с точки зрения продолжения сезона, особенно в начале турнира».

Дойти до финала турнира «Большого шлема» крайне сложно даже однажды. Сделать это второй год подряд, чувствуя, что каждый матч имеет значение для остатка года, еще сложнее. Ни одно, ни другое, впрочем, не сравнится с задачей обыграть в финале «Ролан Гаррос» Новака Джоковича, который будет бороться за рекордный 23-й «Шлем». Но кажется, Каспер Рууд накопил уже достаточно опыта и игры, чтобы не довольствоваться местом на корте.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason; casper-ruud.com; instagram.com/casperruud/