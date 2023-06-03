Когда 16-летняя Мирра Андреева вышла в основу «Ролан Гаррос», она (вместе с ровесницей Брендой Фрухвиртовой) стала самым молодым квалифаером турнира за 28 лет – с тех пор, как то же самое сделала Амели Моресмо, нынешний директор турнира. Неделю спустя выйдя в третий круг, Андреева стала самой молодой его участницей с 2005-го.

Весь турнир Андреева удивляет не только игрой (за пять матчей не проиграла ни сета, в двух последних отдала по три гейма), но и настоящим звездным потенциалом: на пресс-конференции после второго круга она сказала, что корт Симоны Матье, третий по значимости на «Ролан Гаррос», «не такой уж большой» и что в свободное время она должна делать уроки, «но будем откровенны, иногда не делаю».

За выход во вторую неделю Андреева сегодня сыграет с Коко Гауфф – единственным, кроме Мирры, тинейджером, оставшимся в сетке, и прошлогодней финалисткой. Американка, которой в этом году исполнилось 19, была Миррой Андреевой 2019-го, когда в 15 лет стала сначала самым молодым квалифаером в истории «Уимблдона», а потом – самой молодой участницей его четвертого круга тоже за 28 лет (после Дженнифер Каприати в 1991-м). По ходу турнира она тоже решала школьные задачи (писала контрольную перед финалом квалификации) и очаровывала непосредственностью («Я так вопила, когда увидела, что мама Бейонсе запостила меня в инстаграме. Надеюсь, она рассказала обо мне своей дочери»).

Сходства между Андреевой и Гауфф не ограничиваются ранним прорывом на «Шлеме». Они обе начали играть в теннис в шесть лет благодаря тому, что спортом увлекались их родители (у Коко – папа, у Мирры – мама). Обе проиграли свои первые финалы юниорских «Шлемов» соотечественницам (Мирра Алине Корнеевой, Коко – Аманде Анисимовой), но были первыми ракетками мира и тренировались во Франции (Мирра в академии Лиснара, Коко – Муратоглу), причем Андреева сейчас работает с тренером, с которым Гауфф была на том «Уимблдоне», – Жан-Кристофом Форелем.

Благодаря Форелю теннисистки на этом турнире познакомились и потренировались.

«Она играет так быстро и так агрессивно – и она такая классная, – рассказывала об этом Андреева. – Я знала, что она приятный человек, но когда она подошла ко мне и сказала: «Привет, я Коко. Мы не встречались раньше, но поздравляю с победой»... Боже, такая милая».

«Тренировка была хорошая, – сказала Гауфф. – Она классный игрок. Да, она очень молода, но не думаю, что возраст будет иметь значение. Играть с ней нужно так же, как со взрослой и выносливой соперницей. Она заслужила свое место [в третьем круге], и мне нужно будет показать против нее лучшую игру».

Гауфф, шестая ракетка мира на этой неделе, всего в третий раз из 200+ профессиональных матчей сыграет с соперницей младше себя (Андреева – самая младшая) и может выйти во вторую неделю «Шлема» в восьмой раз.

Андреева, в этом году выигравшая 22 из 24 профессиональных матчей, может впервые обыграть соперницу из топ-10, гарантировать себе дебют в топ-100 и выйти в 1/8 финала на дебютном «Шлеме» – прямо как 25 лет назад тоже в Париже Марат Сафин, благодаря которому, по легенде, теннис полюбила ее мама.

Матч пройдет вторым запуском после 12:00 по Москве на втором по значимости корте турнира.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; instagram.com/rolandgarros/