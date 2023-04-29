10 комментариев

В мировом теннисном календаре много живописных площадок. Центральный корт «Мастерса» в Монте-Карло зажат между горами и морем, третий по значимости корт «Ролан Гаррос» окружен оранжереей, главная арена Australian Open знаменита кровавыми закатами.

Абсолютно всегда в этом ряду упоминается стадион Пьетранжели – третий по размеру, но самый легендарный корт комбинированного турнира в Риме, в этом году проходящего в 80-й раз. Корт, вмещающий 3 720 зрителей и вдохновленный древнегреческой архитектурой, – часть спортивного комплекса «Форо Италико», важнейшего и зловещего памятника итальянского фашизма. Автор площадки – Костантино Костантини, также спроектировавший Водный стадион на «Форо».

Площадка, с одной стороны примыкающая к зеленому холму Монте-Марио, в разное время называлась то «Олимпийский ракеточный стадион», то «Стадион для же-де-пом» и всегда использовалась для тенниса. Первый матч прошел там в 1934-м, имя главного теннисиста Италии Николы Пьетранжели корт получил в 2006-м и до сих пор остается единственным в комплексе, который никогда не перестраивался.

Перестраивать там, впрочем, особо и нечего – непосредственно корт просто утоплен в земле, так что трибуны спускаются к нему рядами каменных ступенек, верхний из которых находится на уровне тротуара. Зрители на Пьетранжели в основном сидят не на индивидуальных сидениях, а прямо на ступенях. Они сделаны из ценного каррарского мрамора белого цвета и выглядят очень нарядно. Обычно их, конечно, не видно под болельщиками – зато прекрасно видны сделанные из того же мрамора 18 статуй, расставленных вокруг лужаек, окружающих стадион по периметру.

Статуи изображают олимпийских атлетов и, вопреки распространенному заблуждению, не старше «Форо Италико»: большую часть из них создал участник Первой мировой Эудженио Барони. Перед каждым турниром статуи чистят.

Первоначально корт Пьетранжели соединялся с другими зданиями и кортами комплекса подземным туннелем, но используется ли он сейчас, неизвестно.

При всем своем великолепии стадион Пьетранжели во время Открытого чемпионата Италии сравнительно доступен для посещения – на него не нужен отдельный билет, как в случае с двумя главными кортами, а достаточно ground pass – общего билета на второстепенные арены. Поэтому, например, в этом году из-за подорожавших билетов трибуны центрального корта опустели, а на Пьетранжели, попасть куда можно было не за €100, а за €25, был традиционный аншлаг. Правда, последний турнирный матч на нем прошел в среду.

Иногда Пьетранжели все же модифицируется: за последние годы он принимал Мировой Гран-при по тхэквондо и чемпионат Европы по водным видам спорта. По этим случаям арену накрывали временной крышей и/или в чаше сооружали бассейн.

Стадион Пьетранжели – сердце «Форо Италико», но вообще там много другой архитектуры: кроме уже упоминавшегося Водного и не очень впечатляющего Олимпийского стадионов, там есть аллея-трибьют Бенито Муссолини как преемнику римских правителей, а также жемчужина модернизма – здание академии фехтования, спроектированное легендой итальянской архитектуры Луиджи Моретти (сейчас заброшено).

А самый созвучный арене Пьетранжели объект «Форо» – легкоатлетический Мраморный стадион, примыкающий к штаб-квартире Национального олимпийского комитета Италии.

Stadio dei Marmi, открытый в 1932-м в честь десятилетия власти Муссоллини, тоже окружен псевдоантичными скульптурами. Их 60, они подарены Форуму итальянскими провинциями и созданы 24 скульпторами, прошедшими специальный отбор. Там есть теннисисты из Пармы и Рагузы, боксер из Кьети, прыгун в воду из Полы, гимнаст из Милана, лыжник из Больцано.

В разные годы Мраморный стадион и участвовал в церемониях открытия Олимпийских игр (1960),

и принимал важные итальянские бренды для маркетинговых активаций,

и даже становился площадкой для матчей по американскому футболу.

The Telegraph однажды назвала Итальянский форум «фашистским луна-парком», но, как и в случае с Дворцом итальянской цивилизации на другом конце Рима, отрицать его красоту и величественность невозможно. Или, как сказал в прошлом году финалист римского «Мастерса» Стефанос Циципас:

«Эти корты пропитаны историей, и, играя на них, всегда чувствуешь гордость, что смог сюда пробиться».

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Фото: eastnews.ru/Alessandro Serrano’ / Avalon, FILIPPO MONTEFORTE/AFP, Arthur S. Ruffino/agefotostock; AP Photo/Gregorio Borgia, Alessandra Tarantino; AFP/Filippo MONTEFORTE; Gettyimages.ru/Michael Regan, Michael Steele, Mike Hewitt, Clive Brunskill, Alex Pantling, Franco Origlia, Hulton Archive; globallookpress.com/hwo