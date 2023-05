В первый понедельник мая в нью-йоркском музее Метрополитен традиционно прошел ежегодный бал – Met Ball, или Met Gala. Бал запустили в 1948-м как фандрайзинговый вечер в пользу свежеоснованного Института костюма, и, хотя он по-прежнему собирает деньги, за последние 30 лет из корпоратива для городской элиты он превратился в мейнстримовое шоу-бизнесовое мероприятие.

Бал готовится целый год под руководством Анны Винтур – главного редактора американского Vogue, креативного директора всего издательского дома Condé Nast и самой влиятельной персоны мировой моды. Она утверждает списки и рассадку гостей и, кажется, даже их наряды – главное развлечение вечеринки.

Каждый бал приурочен к открытию новой выставки Института костюма, которая дает ему тему. В разные годы ею бывала и американская мода, и кэмп, и много персоналий: например, японка Рей Кавакубо, основательница бренда Comme des Garçons и одна из важнейших дизайнеров современности. В этом году бал посвящен Карлу Лагерфельду – титану моды XX века, за 50+ лет до смерти в 2019-м возглавлявшему дома Patou, Balmain, Chloé, Fendi, Chanel и именной бренд.

К каждому балу Винтур выбирает несколько соведущих из разных профессиональных сфер. В разные годы в этой роли выступали Серена Уильямс и Наоми Осака, а в этом году соведущим стал Роджер Федерер, теннисный кумир и давний друг Анны.

Федерер приехал в Нью-Йорк заранее и в воскресенье посетил выставку, которая была уже готова, но еще не открыта:

Рабочий стол Лагерфельда:

Роджер провел день в костюме своего спонсора Uniqlo:

Куратор Центра костюма Эндрю Болтон, Винур, Федерер, Карла Бруни

Для бала, впрочем, требовалось что-то посерьезнее Uniqlo. Шесть лет назад Маэстро дебютировал на Мет Гала в смокинге Gucci с вышитой на спине коброй («Бизнес спереди, вечеринка сзади», – сказал он тогда), сегодня же орнамент его костюма оказался внутри: шелковый подклад пиджака Dior и паше (платок в нагрудном кармане) были расписаны эскизами Лагерфельда, узнаваемыми за счет того, что часто использовались в маркетинге возглавляемых им марок.

Большинство гостей Мет Гала со стилистами и визажистами собираются на мероприятие в двух люксовых отелях неподалеку от Мета: The Mark и культовом The Carlyle, где останавливались президенты и рок-звезды, Жаклин Кеннеди всегда обедала за одним столом и чей бар Bemelmans – одно из главных мест классического Нью-Йорка. У Федерера, часто останавливавшегося там во время US Open, есть в Carlyle именной номер – The Roger Federer Suite (но рассказал об этом не он, а документалка об отеле, откуда скрин).

Мирослава была одета в Valentino:

На нынешнем Мет Гала дебютировал еще один теннисный ветеран – Энди Роддик и его жена Бруклин Деккер.

О том, как теннисисты смотрелись на ковровой дорожке относительно друг друга, в твиттере пошутили: «Роджер приехал, чтобы опять обыграть Энди. Оставь уже его в покое!»

Женский теннис в этом году представляла только Серена Уильямс – без сестры Винус и другой частой гостьи Марии Шараповой. Серена, по собственному выражению, пришла «втроем» с мужем Алексисом Оганяном и их вторым ребенком, которого они сейчас ждут. Они были одеты в Gucci:

Из действующих игроков Мет Гала в этот раз посетил только Маттео Берреттини, из-за травмы пропускающий европейские весенние турниры. Как лицо Boss он был был одет в тотал блэк от марки. Его девушка Мелисса Сатта сопровождала его в Нью-Йорке, но на бал, очевидно, не попала даже как «плюс один».

Другие виды спорта в этот раз на Мет Гала представляли пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо, Бриттни Грайнер (первая спортсменка WNBA на балу), Дуэйн Уэйд с Габриэль Юнион, Шэй Гилджес-Александер и, конечно, Расселл Уэстбрук.

Фото: instagram.com/rogerfederer, jimmooregq, campbellandcampbell, serenawilliams, boss, danielricciardo; скриншот Apple TV; Gettyimages.ru/Michael Loccisano, Mike Coppola, Dimitrios Kambouris