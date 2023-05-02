Глаз Народа
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Федерер в классике с женой в розовом, беременная Серена, Берреттини в модном черном – теннисисты сходили на главную вечеринку мира моды

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Роджер Федерер Роджер Федерер
Энди Роддик Энди Роддик
Серена Уильямс Серена Уильямс
фото фото
Маттео Берреттини Маттео Берреттини
Дуэйн Уэйд Дуэйн Уэйд
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Расселл Уэстбрук Расселл Уэстбрук
Бриттни Грайнер Бриттни Грайнер
Шэй Гилджес-Александер Шэй Гилджес-Александер
Теннис Теннис

В первый понедельник мая в нью-йоркском музее Метрополитен традиционно прошел ежегодный бал – Met Ball, или Met Gala. Бал запустили в 1948-м как фандрайзинговый вечер в пользу свежеоснованного Института костюма, и, хотя он по-прежнему собирает деньги, за последние 30 лет из корпоратива для городской элиты он превратился в мейнстримовое шоу-бизнесовое мероприятие.

Бал готовится целый год под руководством Анны Винтур – главного редактора американского Vogue, креативного директора всего издательского дома Condé Nast и самой влиятельной персоны мировой моды. Она утверждает списки и рассадку гостей и, кажется, даже их наряды – главное развлечение вечеринки.

Каждый бал приурочен к открытию новой выставки Института костюма, которая дает ему тему. В разные годы ею бывала и американская мода, и кэмп, и много персоналий: например, японка Рей Кавакубо, основательница бренда Comme des Garçons и одна из важнейших дизайнеров современности. В этом году бал посвящен Карлу Лагерфельду – титану моды XX века, за 50+ лет до смерти в 2019-м возглавлявшему дома Patou, Balmain, Chloé, Fendi, Chanel и именной бренд.

К каждому балу Винтур выбирает несколько соведущих из разных профессиональных сфер. В разные годы в этой роли выступали Серена Уильямс и Наоми Осака, а в этом году соведущим стал Роджер Федерер, теннисный кумир и давний друг Анны.

Федерер приехал в Нью-Йорк заранее и в воскресенье посетил выставку, которая была уже готова, но еще не открыта:

Рабочий стол Лагерфельда:

Роджер провел день в костюме своего спонсора Uniqlo:

Куратор Центра костюма Эндрю Болтон, Винур, Федерер, Карла Бруни

Для бала, впрочем, требовалось что-то посерьезнее Uniqlo. Шесть лет назад Маэстро дебютировал на Мет Гала в смокинге Gucci с вышитой на спине коброй («Бизнес спереди, вечеринка сзади», – сказал он тогда), сегодня же орнамент его костюма оказался внутри: шелковый подклад пиджака Dior и паше (платок в нагрудном кармане) были расписаны эскизами Лагерфельда, узнаваемыми за счет того, что часто использовались в маркетинге возглавляемых им марок.

Большинство гостей Мет Гала со стилистами и визажистами собираются на мероприятие в двух люксовых отелях неподалеку от Мета: The Mark и культовом The Carlyle, где останавливались президенты и рок-звезды, Жаклин Кеннеди всегда обедала за одним столом и чей бар Bemelmans – одно из главных мест классического Нью-Йорка. У Федерера, часто останавливавшегося там во время US Open, есть в Carlyle именной номер – The Roger Federer Suite (но рассказал об этом не он, а документалка об отеле, откуда скрин).

Мирослава была одета в Valentino:

На нынешнем Мет Гала дебютировал еще один теннисный ветеран – Энди Роддик и его жена Бруклин Деккер.

О том, как теннисисты смотрелись на ковровой дорожке относительно друг друга, в твиттере пошутили: «Роджер приехал, чтобы опять обыграть Энди. Оставь уже его в покое!»

Женский теннис в этом году представляла только Серена Уильямс – без сестры Винус и другой частой гостьи Марии Шараповой. Серена, по собственному выражению, пришла «втроем» с мужем Алексисом Оганяном и их вторым ребенком, которого они сейчас ждут. Они были одеты в Gucci:

Из действующих игроков Мет Гала в этот раз посетил только Маттео Берреттини, из-за травмы пропускающий европейские весенние турниры. Как лицо Boss он был был одет в тотал блэк от марки. Его девушка Мелисса Сатта сопровождала его в Нью-Йорке, но на бал, очевидно, не попала даже как «плюс один».

 

Другие виды спорта в этот раз на Мет Гала представляли пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо, Бриттни Грайнер (первая спортсменка WNBA на балу), Дуэйн Уэйд с Габриэль Юнион, Шэй Гилджес-Александер и, конечно, Расселл Уэстбрук.

Шарапова в обнимку с Сереной, дебют Радукану в Chanel, Байлс с 40-килограммовым шлейфом – спортсмены на главной модной вечеринке года

Шарапова и Серена на главной модной вечеринке мира. Серена снова победила

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Фото: instagram.com/rogerfederer, jimmooregq, campbellandcampbell, serenawilliams, boss, danielricciardo; скриншот Apple TV; Gettyimages.ru/Michael Loccisano, Mike Coppola, Dimitrios Kambouris

6 комментариев

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Игорь Попов
Рождер как всегда первый во всем . )
+4
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bestttttttofthebest
Роджер Федерер один из лучших в мире тенниса всех времен. Очень круто что мы застали как он играл и побеждал на протяжении десятилетий.
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Light Yagami
Расс на стиле, как всегда! А ШГА на гангстера похож (в хорошем смысле).
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Tima_Milan
почему дед в теннисном разделе? )
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3a_3eHuT
Оганян герой, раз в такое добровольно пихает иногда....
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