Потоп на Australian Open. Игроки и зритель плескались на корте – хотя их могло убить током

Экстремальные условия.

Каждый Australian Open напоминает забег с препятствиями, где теннисисты борются с соперниками, а заодно и с внешними факторами.

В этом году жесткие условия заставили перенести больше 20 матчей первого круга. Все потому, что игру трижды прерывали из-за погоды: один раз из-за жары и дважды из-за дождя. Алехандро Давидович-Фокина ворчал, что в Мельбурне было 40 градусов, а на следующий день – уже 19, но вряд ли кого-то в туре можно удивить тем, что на австралийском «Большом шлеме» приходится страдать.

В 2020-м – за пару месяцев до того, как весь теннис встал на паузу из-за пандемии – турнир вообще оказался в эпицентре природной катастрофы. Тогда на город обрушились сразу все стихии: дождь, град, ветер и грязь от песчаной бури и дым от лесных пожаров, из-за которого игроки задыхались и теряли сознание.

Но есть и катаклизмы, о которых вспоминают скорее с улыбкой, а не с ужасом. Например, о 1995-м, когда на арену Рода Лейвера прорвалась большая вода. Эти кадры даже попали в подборку классических моментов на ютуб-канале Australian Open.

27 января центральным матчем дня был полуфинал между середняком Аароном Крикштейном и чемпионом двух ТБШ Андре Агасси, который впервые приехал на Australian Open. Победителя ждал №1 Пит Сампрас.

В Мельбурне шел сильный дождь, поэтому пришлось играть по крышей. К началу матча ливень стих, но во втором сете возобновился.

Полуфинал продлился чуть дольше часа: при счете 6:4, 6:4, 3:0 в пользу Агасси Крикштейн снялся. Он вышел на корт с перевязанным бедром из-за проблем с подколенным сухожилием, а в матче повредил еще и мышцы паха.

Американцы ушли с корта за несколько минут до технического коллапса. Ненадолго отключилось электричество, дала сбой дренажная система, и на корт хлынула дождевая вода. Небо в Мельбурне постепенно прояснялось, но шансов провести микст, запланированный на конец игрового дня, уже не было.

Организаторы, операторы и болбои бродили по щиколотку в воде. Во время суматохи на корт выскочил зритель. Он успел немного поплескаться в образовавшемся бассейне, но его оперативно вывели.

Потом выбежали Линдсей Дэвенпорт, Ренне Стаббс, Кончита Мартинес, Джиджи Фернандес и Наташа Зверева. Они танцевали, Стаббс и Фернандес боролись прямо в воде, Зверева фотографировалась с игрушечным кенгуру. Болельщики были в восторге, хотя вообще-то на корте было столько электрических проводов, что веселье в воде могло закончиться трагедией.

«Кажется, что когда на стадионе есть крыша, то все углы прикрыты. Я просто надеюсь, что в воскресенье будет сухой корт», – сказал на послематчевой пресс-конференции Агасси, завернувшийся в полотенце. Его не смутила неразбериха, и он спокойно отвечал на вопросы.

Вода попала не только на корт: подтрибунные помещения и пресс-центр тоже затопило. Журналисты забирались на столы и ходили босиком.

Комментаторы продолжали вести эфир из студии и вспоминали, как из-за шторма однажды затопило корт в Коойонге. Еще они советовали директору Australian Open Полу Макнами как можно скорее вызвать сантехника. Для Макнами это был первый год на посту. Спустя 25 лет он назвал это происшествие самым серьезным кризисом за время своей работы: «Это была очень сложная ситуация – но она разрешилась за 24 часа».

Чтобы возобновить турнир на следующий день, пришлось провести масштабную уборку. Но одиночные финалы в выходные состоялись по расписанию – трофеи забрали Мэри Пирс и Агасси.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Gary Prior; East News/Mike FIALA / AFP