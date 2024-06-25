В этом весь Неймар - остановил движение, чтобы купить у уличных торговцев футболку сборной Бразилии

Он ехал на матч родной сборной.

Сборная Бразилии не обыграла Коста-Рику (0:0), несмотря на перевес в игре.

В матче 1-го тура Кубка Америки «селесао» превзошли соперника по ударам по воротам – 19:2, ожидаемым голам – 1,66:0,03 и владению мячом – 74% на 26%.

На матче присутствовал и временно травмированный лидер бразильцев Неймар. Вскоре после матча в сети появилось видео, как Ней по пути на матч решил приобрести несколько футболок сборной Бразилии ... даже не выходя из машины. Конечно же все закончилось автографами и селфи с уличными продавцами.