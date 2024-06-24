Марк Кукурелья не думает о возвращении в «Барселону». Он счастлив в «Челси»

Сборная Испании уже обеспечила себе место в плей-офф чемпионата Европы. Впереди у команды матч третьего тура группового этапа против Албании.

Марк Кукурелья выделил двух игроков «красной фурии»:

«Ламин Ямаль и Нико Уильямс играют так, словно они делают это в парке со своими друзьями! Эти ребята обладают невероятным потенциалом».

Марк также высказался о своем клубном будущем. Испанец признался, что не думает о возвращении в «Барселону», он счастлив в «Челси»:

«Честно говоря, я даже не думаю о возвращении в «Барселону», эти мысли просто не приходят мне в голову. Думаю, все уже в прошлом. Конечно, никогда не знаешь, что может случиться, но я об этом не думаю.

«Челси» сейчас проходит через непростые времена, но я здесь счастлив, как и моя семья. Мое время в «Барсе» стало хорошим опытом, но это уже позади. Сейчас я сосредоточен на сборной, наслаждаюсь игрой за национальную команду. Для меня большая честь быть здесь, это удается не каждому».

На чемпионате Европы Марк – основной игрок сборной Испании. Он провел по 90 минут в матче с Хорватией и в игре с Италией.

Как вам игра Кукурельи на Евро?