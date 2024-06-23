«Уильямс и Ямаль пугают»: защитник сборной Албании готовится к матчу с Испанией

Иван Балиу, защитник сборной Албании и «Райо Вальекано», отлично знаком с игроками национальной команды Испании по выступлениям в Ла Лиге.

Иван рассказал Mundo Deportivo о том, чего албанцам ждать от Нико Уильямса и Ламина Ямаля:

«Уильямс и Ямаль пугают! Они два бесстыдника, два негодяя. Они просто не перестают атаковать. У них может не получиться один, два, три раза, но они постоянно держат тебя в напряжении, потому что ты знаешь, что они не остановятся».

«Мои товарищи по команде были поражены, посмотрев матч Испании с Италией, они продолжали расспрашивать меня о них. Особенно о Нико. Я лучше знал Ламина Ямаля, но я сказал им: «Следите за этим парнем, у него очень высокий уровень», – добавил Иван.

Албания и Испания встретятся в третьем туре группового этапа чемпионата Европы, игра пройдет 24 июня в Дюссельдорфе. В параллельном матче Италия сразится с Хорватией.

«Красная фурия» после двух матчей заработала шесть очков и уже получила путевку в плей-офф. Итальянцы набрали три очка и расположились на втором месте, у Албании и Хорватии – по одному очку.

Как вам характеристика Уильямса и Ямаля от Ивана Балиу?