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33-летний Канте второй тур подряд забрал награду игроку матча. Просто взгляните, что он успевает за 90 минут

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Евро-2024. 33-летний Нголо Канте после сезона в Саудовской Аравии вторую игру подряд забирает награду лучшему игроку матча.

Франция не смогла одолеть Нидерланды (0:0), но к Канте вообще нет вопросов:

• 74 касания;

• 22 передачи получено в финальной трети;

• 12 передач в финальную треть;

• 4 отбора;

• 4 касания в штрафной соперника;

• 4 выигранных дуэли;

• 3 созданных шанса партнерам;

• 2 удара;

• 1 выигранная воздушная дуэль;

• 1 обводка;

• 1 разрезающий пас.

Вездесущий человек.

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