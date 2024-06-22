33-летний Канте второй тур подряд забрал награду игроку матча. Просто взгляните, что он успевает за 90 минут
Евро-2024. 33-летний Нголо Канте после сезона в Саудовской Аравии вторую игру подряд забирает награду лучшему игроку матча.
Франция не смогла одолеть Нидерланды (0:0), но к Канте вообще нет вопросов:
• 74 касания;
• 22 передачи получено в финальной трети;
• 12 передач в финальную треть;
• 4 отбора;
• 4 касания в штрафной соперника;
• 4 выигранных дуэли;
• 3 созданных шанса партнерам;
• 2 удара;
• 1 выигранная воздушная дуэль;
• 1 обводка;
• 1 разрезающий пас.
Вездесущий человек.
33 года уже Канте, пипец 🙈