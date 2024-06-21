Самая сексуальная футболистка мира уже не скрывает своего бойфренда - вместе с Томашем Рибейру они отправились в отпуск в Дубай

Очень красивая пара.

Рибейру играет у себя на родине в Португалии - в минувшем сезоне за «Виторию» он провел 29 матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.

До этого Тома выступал в Швейцарии за «Грассхоппер», по-видимому, именно там они с Анной Маркович и познакомились.

Девушка до сих пор играет за клуб.

Пара не так давно начала выкладывать совместные фото, а теперь отправились на совместный отдых в Дубай.

Отель встретил футбольную пару соответствующим презентом.

Маркович - родом из Хорватии, она является игроком сборной страны...

... А в свободное от футбола время - невероятный красоты девушкой