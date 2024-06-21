Альфонсо Дэвис (да-да, именно он вот-вот перейдет в «Реал«) - фанат Месси: после матча-открытия Копы он получил футболку кумира
Канадец коллекционирует футболки Лео.
Ранее 23-летний защитник отказался заключить новое соглашение с мюнхенским клубом, в результате чего «Бавария» отказалась от опции продления контракта и отозвала свое предложение игроку. При этом «Реал» не готов платить за защитника более 30 млн евро.
По данным Cadena SER, в ближайшие дни немецкий клуб свяжется с «Мадридом», чтобы узнать, согласно ли руководство «Реала» увеличить сумму трансфера.
Если мадридский клуб не пойдет на эти условия, то Дэвис останется в «Баварии» еще на год, а затем сможет перейти в «Реал» в 2025 году в качестве свободного агента.
Пока же Дэвис находится в США, где стартовал Кубок Америки. Канада Дэвиса играла с Аргентиной Месси - кумира защитника «Баварии».
После матча свою футболку Лео отдал именно Дэвису.