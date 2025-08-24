Тренер «Акрона» Тедеев про 1:3: «ЦСКА украшает РПЛ, лучшая команда России по игре. Есть все шансы биться за первое место»
Заур Тедеев считает, что ЦСКА – лучшая команда России на данный момент.
Команда из Тольятти уступила в гостях со счетом 1:3 в матче 6-го тура Мир РПЛ.
– В первом тайме играли достаточно стройно, многие вещи у нас получались, приблизились к воротам несколько раз, могли забить. Во время встречных атак футболисты ЦСКА были быстрее, нам было сложно противостоять в этих ситуациях.
Уровень игроков ЦСКА в каких‑то отдельных эпизодах где‑то преобладал над нами. Просто нужно было сыграть в свой лучший футбол каждому игроку «Акрона», чтобы победить ЦСКА.
– На что может претендовать ЦСКА?
– Это лучшая команда России по игре. Эта команда на сегодняшний день украшает наш чемпионат. У них есть все шансы, чтобы биться за первое место, – сказал главный тренер «Акрона».
Увольнять ли Семака?40140 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости