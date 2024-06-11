Киммих покинет «Баварию» только, если будут соблюдены два условия

По данным Sky Sports, у мюнхенской «Баварии» есть несколько условий, по которым она может отпустить из клуба Йозуа Киммиха этим летом.

Первым делом мюнхенцы нуждаются в замене. На место Киммиха рассматривается Жоау Пальинья.

Пальинья - цель №1 Венсана Компани. Если трансфер случится, то «Бавария» согласится отпустить Йозуа.

«Бавария» также рассчитывает выручить солидную сумму за трансфер Киммиха. Немцы хотят заработать не менее €50 млн.

Напомним, контракт Киммиха истекает в 2025 году.

Главным претендентом на игрока считается «Барселона».