Мотивирует партнеров и пугает соперников. Лерой Сане рассказал о роли Тони Крооса в сборной Германии

Тони Кроос готовится к последнему турниру, в котором он примет участие в качестве игрока. Сборная Германии поборется за победу на домашнем чемпионате Европы.

Партнеры теперь уже экс-игрока «Мадрида» по бундестим уверены, что Тони серьезно поможет команде на Евро. Лерой Сане объяснил, какую роль Кроос играет в сборной:

«Другие игроки ровняются на него. Он добился таких больших успехов, что его достижения придали ему особенный статус. На поле он невероятен, кажется, ничто не может вывести его из себя. Даже в периоды, когда дела у его команды идут неважно, он остается сосредоточенным».

«Просто взглянув на него, понимаешь, что беспокоиться не о чем. Тони вселяет в нас уверенность в том, что у нас есть возможность изменить ход игры, если мы приложим все усилия. Более того, одно его присутствие может запугать соперника. Он невероятно важен для команды, Тони очень нам помогает», – добавил Лерой.

Еще в марте младший брат Тони, Феликс, в интервью Bild предположил, что Лерой может стать проблемой для сборной Германии. Позже Тони осадил брата, встав на защиту партнера по бундестим.

Свой путь на Евро сборная Германия начнет 14 июня игрой с Шотландией. Бундестим выступит в матче открытия Евро-2024.

Похоже, с тимбилдингом Нагельсманну будет помогать не только Мюллер, но и Кроос.