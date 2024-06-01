🎥 Свист для Моуринью и овации для Клоппа. Фанаты «Боруссии» по-разному приветствовали тренеров на «Уэмбли»

Юрген Клопп наслаждается долгожданной передышкой от тренерской работы. Про футбол немец, конечно, не забывает. «Боруссия» пригласила Юргена на финал Лиги чемпионов. Тренер приглашение принял и прибыл на «Уэмбли»!

Когда на экранах стадиона показали Клоппа, «желтая стена», временно переехавшая из Дортмунда в Лондон, взорвалась бурными овациями.

А вот видеть Жозе Моуринью фанаты были не слишком рады.

Юрген спел You'll Never Walk Alone вместе с фанатами «шмелей».

Клопп когда-то сам готовился к финалу Лиги чемпионов с «Боруссией». В 2013 году «шмели» Юргена не смогли справиться с «Баварией».

Зато по пути к финалу дортмундцы эффектно разобрались с «Мадридом». Команды встретились в 1/2 турнира, в первом матче на «Вестфаленштадион» Роберт Левандовски ответил покером на гол Роналду. В ответной встрече «Боруссия» уступила «сливочным» со счетом 0:2, но для «королевского клуба» этого оказалось недостаточно для выхода в финал.

И еще одна любопытная параллель! Ровно пять лет назад, 1 июня 2019 года, «Ливерпуль» Клоппа в финале Лиги чемпионов одолел «Тоттенхэм». Тот матч прошел в Мадриде – на стадионе «Атлетико».

Поможет ли «Боруссии» поддержка Клоппа?