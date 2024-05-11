Фабрицио Романо заявил, что его фирменные слова «Here we go» скоро появятся в посте про Килиана Мбаппе и «Реал Мадрид».

Ожидается, что официальное объявление будет сделано в июне – после финала Лиги чемпионов. Француз перейдет в «Реал» свободным агентом. И, по словам итальянского журналиста, игрок согласился на гораздо меньшую зарплату, чем та, что была предложена ему в 2022 году.

Другие детали трансфера пока остаются неизвестными.