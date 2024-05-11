«Here we go» Килиан Мбаппе в «Реал Мадрид» – скоро». Романо анонсировал переход француза и деталь контракта
Фабрицио Романо заявил, что его фирменные слова «Here we go» скоро появятся в посте про Килиана Мбаппе и «Реал Мадрид».
Ожидается, что официальное объявление будет сделано в июне – после финала Лиги чемпионов. Француз перейдет в «Реал» свободным агентом. И, по словам итальянского журналиста, игрок согласился на гораздо меньшую зарплату, чем та, что была предложена ему в 2022 году.
Другие детали трансфера пока остаются неизвестными.
До этого писали,что на равне с ними,в любом случае романо сказал,что разница будет минимальная между игроками,соответственно не будет лишней суеты между игроками.