«Я сегодня столько выпью, что вряд ли буду смотреть второй полуфинал». Честное признание игрока Дортмунда после победы н

У Марселя Забитцера план надежный, как швейцарские часы.

«Боруссия» опередила «Гамбург» по числу выходов в финал Лиги/Кубка чемпионов. Команда Эдина Терзича дважды обыграла «ПСЖ» в полуфинале (1:0, 1:0) и в решающем матче на «Уэмбли» встретится с «Реалом» или «Баварией».

Прежде дортмундцы выходили в финал в 1997 году (3:1 с «Ювентусом») и в 2013-м (1:2 с «Баварией»). Среди немецких клубов только мюнхенцы добирались до последнего этапа чаще – 11 раз. У «Гамбурга» два участия в финале, у «Айнтрахта», гладбахской «Боруссии» и «Байера» – по одному.

После матча один из лидеров Дортмунда Марсель Забитцер в микст-зоне ответил на вопрос журналистов, будет ли он смотреть второй полуфинал ЛЧ - в среду вечером сыграют «Реал» и «Бавария». Забитцер был крайне откровенен:

«Сегодня вечером я столько выпью, что посмотрим, в какой форме буду завтра».