«Мадрид» видит в «Баварии» собственное отражение. В Вальдебебасе Рекордмайстера уважают по нескольким причинам

Впереди поклонников футбола ждет европейское класико в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча «Баварии» и «Мадрида» в Мюнхене закончилась ничьей 2:2, ответный матч пройдет 8 мая на «Сантьяго Бернабеу».

Если «Реал» уже стал чемпионом Испании, то у мюнхенцев в Германии дела идут скверно. Команда Тухеля уступила титул «Байеру» Алонсо. В 32-м туре Бундеслиги Рекордмайстер на выезде проиграл «Штутгарту» и теперь рискует остаться без серебра. С Кубком Германии «Бавария» попрощалась давно. В 1/16 турнира подопечные Тухеля не справились с «Саарбрюкеном» из третьего немецкого дивизиона.

Но «Мадрид» считает, что результаты «Баварии» во внутренних турнирах не делают Рекордмайстер слабым соперником по Лиге чемпионов, пишет Relevo.

«Реал» никогда не разделял мнение общественности о том, что для «сливочных» встреча с нынешней «Баварией» станет легкой прогулкой. В этом сезоне подопечные Тухеля уже набрали больше очков, чем за всю предыдущую кампанию.

Руководство «королевского клуба» полагает, что мюнхенцы впервые за 11 лет уступили титул скорее не из-за собственных неудач, а из-за феноменальной формы леверкузенского «Байера», передает Relevo.

В Вальдебебасе о «Баварии» говорят как о самой похожей на «Мадрид» команде в мире. Во-первых, из-за стойкости и способности Рекордмайстера биться до конца. Во-вторых, потому что мюнхенцам не нужно хорошо играть или постоянно доминировать, чтобы добиваться результатов.

Встреча команд на «Альянц Арене» лишь укрепила высокое мнение «Мадрида» о сопернике. Подопечные Анчелотти первыми вышли вперед, но к 57-й минуте счет уже был 2:1 в пользу хозяев.

«Королевский клуб» с большим уважением относится и к конкретным игрокам «Баварии»: Мусиале, Сане, но прежде всего к Харри Кейну. « Анчелотти не просто так хотел подписать его», — делятся с Relevo источники в Вальдебебасе.

Прошлым летом тренер попросил у клуба форварда, который сможет заменить Бензема. От капитана сборной Англии «сливочные» отказались ради осуществления трансфера Мбаппе летом 2024-го.

Анчелотти призывает своих подопечных не повторять ошибки первого матча. Особенно внимательно стоит отнестись к потере мяча. За каждую ошибку «Бавария» накажет соперника, полагают в «королевском клубе».

Как считаете, «Бавария» и «Мадрид», действительно, так похожи, как считают в Вальдебебасе?