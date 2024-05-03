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Нелегкая жизнь экс-защитника сборной Испании Пако Хемеса: фото его 17-летней дочери появились в мексиканском Playboy

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Теперь отец запретил ей встречаться с футболистами.

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Надя Хемес - дочь экс-игрока сборной Испании и бывшего тренера «Райо Вальекано» Пако Хемеса. На протяжении всей своей игровой карьеры 54-летний Хемес был игроком сборной своей страны, съездил на Евро-2000, но ни разу не играл за пределами Испании.

В 2017 году Пако принял довольно спорное решение забрать свою семью и поехать в Мексику, чтобы возглавить «Круз Азуль». Знал бы он, чем это закончится...

Paco-Jemez

В Мексике фотографии его 17-летней дочери Надя опубликовал местный Playboy. Отец был в ужасе.

С тех пор Надя - преуспевающий инфлюенсер с сотнями тысяч подписчиков, а вот папу недавно уволили из иранского «Трактора».

Nadia Jémez, hija de Paco Jémez, cuanta el secreto que le dijo su padre sobre los futbolistas - Estadio Deportivo
FOTOS: Nadia Jémez, de apoyar al Cruz Azul a ser estrella en redes sociales
Nadia Jémez enamora en redes sociales con impresionantes fotos en bikini
Nadia Jémez enamora en redes sociales con impresionantes fotos en bikini

Отец, кстати, запретил дочери встречаться с футболистами, она пообещала: «Мой отец всегда говорил мне никогда не встречаться с футболистами. И я у меня никогда ни отношений, ни даже поцелуя с кем-то из мира футбола. Никогда».

Hija de Paco Jémez, de vacaciones en Cancún, México

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