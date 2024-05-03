Нелегкая жизнь экс-защитника сборной Испании Пако Хемеса: фото его 17-летней дочери появились в мексиканском Playboy
Теперь отец запретил ей встречаться с футболистами.
Надя Хемес - дочь экс-игрока сборной Испании и бывшего тренера «Райо Вальекано» Пако Хемеса. На протяжении всей своей игровой карьеры 54-летний Хемес был игроком сборной своей страны, съездил на Евро-2000, но ни разу не играл за пределами Испании.
В 2017 году Пако принял довольно спорное решение забрать свою семью и поехать в Мексику, чтобы возглавить «Круз Азуль». Знал бы он, чем это закончится...
В Мексике фотографии его 17-летней дочери Надя опубликовал местный Playboy. Отец был в ужасе.
С тех пор Надя - преуспевающий инфлюенсер с сотнями тысяч подписчиков, а вот папу недавно уволили из иранского «Трактора».
Отец, кстати, запретил дочери встречаться с футболистами, она пообещала: «Мой отец всегда говорил мне никогда не встречаться с футболистами. И я у меня никогда ни отношений, ни даже поцелуя с кем-то из мира футбола. Никогда».
Через 10 лет, счастливая или несчастная, она сама придет и скажет, как ты был прав. А сейчас - поздно, Пако, отпусти.