Алонсо хочет перевезти в «Байер» двух игроков «Реала». С одним точно будет трудно

По информации COPE, Хаби Алонсо хочет перевезти Начо в «Байер» этим летом.

Начо уже точно покинет «Реал» в межсезонье, приняв решение не продлевать истекающий контракт. Защитника связывали с переездом в США и Саудовскую Аравию, игрок также заинтересован в продолжении карьеры за пределами Европы.

Кроме Начо, «Байер» интересуется другим игроком мадридского «Реала» Рафой Марином, выступающим на правах аренды в «Алавесе».