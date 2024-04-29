Главные номинанты на Golden Boy. В топ-15 нет Беллингема, но есть Эндрик - это как?

Стали известны 100 номинантов на премию Golden Boy 2024 года.

В списке есть даже Эндрик, не сыгравший ни минуты за «Реал». По правилам, для получения награды игроки должны выступать в одной из европейских лиг, чего нельзя сказать о бразильце. Почему же он попал в этот список?

Потому что выступает за «Палмейрас» на правах аренды «Мадрида», а летом он уже полностью переедет в Испанию.

Вот топ-15 в полном составе:

Джуд Беллингем не попал в список только потому, что игроки, которым исполнится 21 год в 2024 году или которые уже выигрывали эту награду ранее, не могут участвовать в конкурсе.