Мусиала назвал «Реал» и «Баварию» двумя лучшими командами Европы. Джамал ждет встречу с Беллингемом

В полуфинале Лиги чемпионов «Мадрид» сыграет с «Баварией». В 1/4 турнира «сливочные» прошли «Ман Сити», а Рекордмайстер справился с «Арсеналом».

В интервью изданию Bild Джамал Мусиала признался, что особенно ждет встречу с Беллингемом:

«Я правда с нетерпением жду матч с «Мадридом» и поездку на легендарный «Бернабеу». Две лучшие команды Европы встретятся друг с другом – это важные матчи.

Мы с Джудом много лет были соседями по комнате в молодежке сборной Англии, провели вместе несколько игр и с тех пор остаемся хорошими друзьями. Я рад, что у него все так хорошо складывается. Он очень уверен в себе и не боится сложных задач».

«Его старт в «Реале» сложно назвать обычным, ведь новичку в зарубежной команде, как правило, приходится адаптироваться. Но меня не слишком удивило, что с Джудом все получилось по-другому, я ведь знаю его менталитет», – добавил Мусиала.

В октябре прошлого года Джуд обошел Джамала в борьбе за Трофей Копа. На церемонии вручения награды Мусиала мило поздравил Беллингема с победой и выразил надежду на скорую встречу.

Что ж, парни увидятся совсем скоро. Первый матч «Баварии» и «Мадрида» пройдет на «Альянц Арене» уже 30 апреля, ответная встреча назначена на 8 мая.

Кто из игроков окажется в финале ЛЧ: Беллингем или Мусиала?