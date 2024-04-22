«Гол нельзя засчитывать». «Этот не работает, этот не работает, следующий, этот не работает». Какой беспорядок на записи арбитров класико

Marca опубликовала запись разговора между арбитром Сесаром Сото Градо и VAR во время проверки гола Ламина Ямаля.

💭 Сото Градо: «По мне, гол нельзя засчитывать».

💭 VAR: «Давайте проверим Сесара, подождите немного (...)».

💭 Сото Градо: «Мы проверяем. Нет, никакой голевой техники нет (видимо, разговаривал с одним из игроков). Мы ждем. Мы ждем VAR. Возможно, это был гол. Мы проверяем. Нет, технологии гола нет».

💭 VAR: «Серхио [один из судей VAR] останавливается в точке контакта, когда он [мяч] попадает в перчатки Лунина, и отводит его назад. Подождите секунду, потому что мы делаем обзор на 360°, у нас его нет».

💭 Сото Градо: «Мы надеемся [узнать, был ли это гол]. Мы не знаем».

💭 VAR: «Он остановился, он прикрывает тело Лунина, хорошо? Подождите секунду. Мы все еще ищем доказательства. Нужен ракурс 360°. Этот не работает, этот тоже не работает, этот тоже не работает, этот тоже не работает, этот тоже не работает, следующий, этот тоже не работает, этот тоже не работает...»

💭 Сото Градо: «Мы не торопимся, это очень важное решение. Мы не торопимся, проверьте все камеры».

💭 VAR: «У них нет других ракурсов. Мы подтверждаем, что камер больше нет, верно?»

💭 Сото Градо: «Мы не торопимся. Лучше всего подождать. Мы должны ждать».

💭 VAR: «Сезар, мы начнем с углового удара, у нас нет доказательств того, что мяч влетел в ворота, поэтому мы начнем с углового удара. У нас нет доказательств того, что мяч влетел в ворота. Угловой удар».

Вот как обстоят дела в Ла Лиге без технологии точного определения гола.