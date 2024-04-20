😮💣 «Бавария» снизила предложение Дэвису из-за его слабой игры. «Реал» рассчитывает воспользоваться ситуацией, сэкономив на трансфере

Контракт Альфонсо Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года.

Мюнхенские фанаты хотят продлить игрока, в то время как сам Дэвис отказывается принять предложение «Баварии», будучи близким к переход в «Реал».

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, клуб скорректировал предложение Дэвису. Новый контракт имеет меньше оклад, чем предложенный ранее. Причина простая: игра канадца разочаровала руководство клуба в последние недели.

«Мадрид» хочет воспользоваться ситуацией. Руководство «сливочных» рассчитывают подписать защитника за сумму, не превышающую 40 миллионов евро.