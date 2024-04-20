Касорла был готов играть за «Овьедо» бесплатно. Его цель − вернуть клуб в Ла Лигу

Получает «минималку».

Испанскому хавбеку Санти Касорле уже 39 лет, а он пока не собирается заканчивать карьеру. Поколесив по Европе и поиграв в таких клубах как «Вильярреал» и «Арсенал», он вернулся в клуб, который его воспитал − «Реал Овьедо».

Он всегда хотел еще раз сыграть за «Овьедо», но в условиях кризиса, когда клуб оказался аж в четвертом дивизионе и был на грани распада, не получалось. До прошлого лета. С момента, когда Касорла впервые оказался в команде, прошло целых тридцать лет, двадцать − с тех пор, как он ушел против своей воли. После в трудную минуту Санти вложил деньги в акции клуба, а в 2023-м смог вновь надеть футболку команды.

Сейчас он во втором дивизионе и получает минимальную зарплату в 93 тысячи евро. Он мог бы играть бесплатно, но это запрещено правилами.

«Я хотел играть бесплатно, но мне не разрешили, − сказал Касорла в интервью The Guardian. − Мне сделали хорошее предложение. Моя жена сказала: «Нет, нет, ты едешь в Овьедо не зарабатывать, ты едешь домой, чтобы насладиться этим, помогать, отдавать». Я позвонил агенту: «Мне не нужны деньги». Я сказал президенту так: минимальная зарплата, 10% от продаж моих футболок идут в пользу академии. В тот же вечер мы все подписали».

Сейчас его цель − вернуть «Овьедо» в Ла Лигу, в которой он не был долгих 23 года.

«Это самый большой вызов, который мне выпадал. Ко мне везде относились хорошо − в «Арсенале» меня все любят, в «Вильярреале» − то же самое, в «Рекре», «Малаге»... Но сейчас чувство ответственности глубже. Люди называли это шагом назад. Ответственность заключается в том, чтобы быть на высоте. Не хочу быть тем парнем, который просто пришел продавать свои футболки или быть символом академии. Хочу быть футболистом».

«Поначалу мне было немного страшно. Ты не знаешь, достаточно ли ты хорош, и это до сих пор случается: Я уже не на том уровне, особенно физически. Я пришел в 38 лет, после трех лет в низшей лиге. У меня были проблемы с пахом, я почти не занимался на предсезонке, а команда испытывала трудности. Я чувствовал себя еще хуже, потому что не мог помочь».

Спустя семь недель, когда Касорла сыграл всего одну минуту, «Овьедо» занял второе место в Сегунде Дивисьон. Теперь они занимают место в плей-офф, в трех очках от автоматического повышения в классе. Несмотря на то, что Касорла не смог забить гол в ворота «Алькоркона» и получил небольшую травму в последние две недели, он стоит у истоков возрождения. Наблюдая за ним, можно понять, что некоторые вещи никогда не меняются − талант не подвластен времени. Но некоторые вещи все же меняются. «Малейший удар - и соперники просят прощения. Раньше они меня так не уважали», − говорит он, смеясь.