📹Тренер «ПСЖ» Энрике обиделся на студию CBS Sports из-за их прогнозов на выход в полуфинал ЛЧ. Пришлось извиняться 😂

Но не всем.

На прошлой неделе «ПСЖ» Луиса Энрике дома уступил 2:3, однако на выезде совершил сенсационный разворот, победив после того, как пропустил первым − 4:1. Неунывающий испанец вышел в прямой эфир со студией CBS Sports и в шутливо-заигрывающей манере сказал Кейт Абдо, Тьерри Анри, Джейми Каррагеру и Майке Ричардсу следующее: «Я очень разочарован всеми вами!»

«Почему?» − спросил экс-защитник «Манчестер Сити» Ричардс, прежде чем ведущая Кейт Абдо добавила от себя: «Что мы сделали?»

«Вы знаете, почему», − ответил тренер «ПСЖ». Затем Ричардс понял и воскликнул: «Из-за прогнозов! Он знает! Он смотрит это шоу!»

Ричардс вместе с Тьерри Анри предсказали, что «Барселона» выйдет в полуфинал, а Джейми Каррагер выбрал «ПСЖ», но Энрике не запомнил эту часть.

«Я смотрел на YouTube, как все вы предсказывали, что «Барселона» пройдет в следующий этап», − объяснил 53-летний специалист. − Никто не верил в наши возможности. Как мне грустно, как мне грустно».

«Нет, Луис! В своем прогнозе я видел тебя в финале против «Манчестер Сити»!» − запротестовал легенда «Ливерпуля» Каррагер. − Тебе нужно снова посмотреть видео на YouTube!»

«О, правда! Я не видел тебя, извини», − признался Энрике. «Я принимаю твои извинения, Луис», − ответил Каррагер.

Бывший тренер «Барселоны» заставил студию кричать, когда добавил: «Я могу понять Анри, потому что он болел за «Арсенал», но Майка, ты был моим кумиром. Я думал, что ты будешь уверен в команде. Боже мой!»

«Нет, Луис, пожалуйста!» − умолял его Ричардс. − Прими мои извинения − я пошел против тебя, прости!»

«Ты провинился, ты виноват», − закончил Луис Энрике.