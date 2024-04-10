📹Тренер «Лилля» Фонсека приодел хавбека клуба. Так он выполнил свое обещание 🤝

Сказал − сделал.

«Лилль» Пауло Фонсеки уверенно идет в зоне Лиги чемпионов и в последнем туре дома победил «Марсель» − 3:1. Оказывается, что у этого матча была скрытая интрига, которую позже показали на видео.

Главный тренер «догов» пообещал, что в случае победы над «Марселем», он пойдет по магазинам одежды вместе с хавбеком клуба Эдоном Жегрова. «Лилль» победил, португалец выполнил данное косовару обещание.

Эдон Жегрова целиком и полностью заслужил не только поход на шоппинг, но и большие комплименты. Он был одним из лучших в последнем туре и в принципе лидер нынешнего «Лилля». 25-летний вингер − практически бессменный игрок старта и в 27 матчах Лиги 1 записал 5+5 по системе «гол+пас».

Оценить все четыре новых прикида Эдена Жегрова можно на видео.