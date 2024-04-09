«Не смог показать, что мне можно доверять». Ромеу ни разу не выходил в старте в 2024-м - объяснил неудачи в «Барсе»
Ориоль Ромеу считает, что в этом сезоне он не сделал достаточно, чтобы заслужить доверие Хави.
Ромеу, перешедший в «Барсу» летом, не закрепился в основе, и теперь ему предстоят несколько матчей в Ла Лиге, чтобы показать свой уровень.
«Бывают моменты, когда мне не везет, например, когда я не получаю удовольствия от игры. Такое иногда случалось со мной в этом году.
Я хочу закончить этот сезон с хорошими чувствами. Если почувствую, что в следующем смогу получать удовольствие от игры здесь, я выложусь по полной. Но я должен быть честен с самим собой.
В следующем сезоне мы будем оценивать и решать, исходя из того, что у нас есть на столе .Мне было трудно преодолеть моменты, когда я разочаровывал партнеров или тренера.
Честно говоря, я не смог показать тренеру, что он может доверять мне от игры к игре», - сказал испанец.