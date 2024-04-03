«Дортмунд» показал уникальный дизайн новой формы. Её посвятили 50-летнему юбилею домашней арены клуба

Сыграют в ней уже в ближайшем туре.

Вчера, 2 апреля 2024 года, домашней арене дортмундской «Боруссии» «Сигнал Идуна Парк», или как больше привыкли местные фанаты − «Вестфаленштадион», исполнилось 50 лет.

Стадион заложили еще в 1971 году, а построили ровно к чемпионату мира 1974 года, который принимала Германия. За полувековую историю на арене провели уже три серьезные модернизации − в начале 90-х сделали больше сидячих мест, в середине 90-х увеличили вместимость, а к ЧМ-2006 ввели электронную систему пропуска, провели реконструкцию VIP-зон.

«Дортмунд» невозможно представить без «Вестфаленштадиона» и его легендарной «Желтой стены» − южной трибуны за воротами, которая вошла в историю за свои неповторимые перфомансы, кореографию и громкую поддержку.

В честь такой памятной даты «Дортмунд» совместно с Puma разработал специальную форму, вдохновленную любимой ареной. В ней клуб проведет ближайший тур Бундеслиги против «Штутгарта».

«Только бетон и сталь, пока это место не превратится в пульсирующую душу, где незабываемые моменты на поле сливаются с личными историями каждого из нас, создавая уникальный дух, который делает наш стадион местом, не имеющим себе равных нигде в мире.

Просто кусок ткани, пока он не ляжет на плечи и не превратится в живое сердце. Это символ единства, который соединяет нити истории и рассказывает о ней без слов», − так объяснил свою задумку клуб на официальном сайте.

Продажи джерси стартуют утром 5 апреля как онлайн, так и офлайн. Для того, что процесс покупки был справедливым, каждый потенциальный покупатель получит с утра место в очереди с помощью генератора случайных чисел.

Кроме того стоит знать, что в руки продадут не более двух экземпляров, а кастомизированный комплект сделать будет невозможно − только номера и фамилии действующих игроков «Дортмунда».