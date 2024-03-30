«Это делает мой ассистент». Тухель объяснил, почему ни разу не общался с одним игроком Баварии в этом сезоне

Испанские инсайдеры сообщили, что Томас Тухель никогда не разговаривал с Брайаном Сарагосой, который недавно перешел из «Гранады» в «Баварию». И в каком-то смысле это может быть правдой, потому что адаптация Сарагосы в команде проходит медленно из-за языкового барьера.

Испанец не знает ни английского, ни немецкого, и это стало большой проблемой, так как Тухель не может напрямую общаться с игроком. Однако тренер «Баварии» все же пытается решить эту проблему.

Тухель объяснил: «Не знаю, стоит ли на это реагировать. Я не был абсолютно непричастен к решению привезти его в Мюнхен. Это не происходит без отношений и разговоров. Я был с Кристофом Фройндом на последнем и решающем разговоре здесь, в Мюнхене, там же были его отец и агент. Но мы не знаем испанского.

Поэтому для нас переводил агент. Но мы установили достаточную связь через взгляды, жесты и эмоции, чтобы убедить парня подписать контракт с нами летом.

Потом возникла ситуация с травмами Кингсли, Сержа и Лероя, поэтому мы решили, что имеет смысл перенести трансфер Брайана. Теперь мы забрали его из привычной среды, и мы это тоже понимали».

Наши встречи здесь проходят на немецком и английском языках - и с переводчиком из моего штаба. Нико Мейер знает испанский и переводит для Брайана. Именно поэтому он является его основным контактным лицом. Я до сих пор не знаю испанского. Этим занимается мой ассистент Мейер. Он объясняет ему все на тренировках.

Так что можно сказать, что это правда. Но если вы хотите сделать вывод, что я никогда не разговариваю с ним или не поддерживаю с ним отношения, то это просто чушь».