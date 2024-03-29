«После каждой тренировки я залезал в ванну со льдом - молодые игроки не понимали этого». Клозе рассказал, почему он завершил карьеру

Великий бомбардир повесил бутсы на гвоздь в 2016 году.

Мирослав Клозе был одним из самых результативных нападающих своего поколения. Всего за свою карьеру с 1998 по 2016 годы она забил 212 мячей в 529 матчах. Недавно немецкий форвард рассказал, почему завершил карьеру.

«Я перестал играть в футбол, потому что больше не узнавал его. Сегодня молодые игроки думают о другом. В детстве я думал только о том, чтобы тренироваться и стать кем-то в виде спорта, который мне всегда нравился. В «Лацио» и в сборной после каждой тренировки я кладу себя в ванну со льдом, чтобы избежать травм. Но молодые игроки команды систематически отказывались это делать и не понимали, зачем это делаю я.

Когда они видели, что я собираю сетки с мячами, чтобы убрать их в конце тренировки, то спрашивали: «Кто говорит тебе это делать?».

Я отвечал на это: «Тебе 20 лет, и ты не можешь помочь 60-летнему работнику стадиона?»

Их больше волнует, сочетаются ли их ботинки с носками. Вот почему я сказал стоп. Футбола, который я знал, больше не существует.

Сегодняшние молодые игроки думают в первую очередь о машинах, контрактах со спонсорами и новых бутсах. Только после всего этого идет футбол. Для них имидж – самое главное. А для меня все, что имело значение, — это футбол в его самой чистой форме».