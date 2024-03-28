«Это несправедливо». «Бавария» поставила ультиматум Дэвису на 2 недели - агент возмущен, а «Мадрид», похоже, уже договорился

Мост между Альфонсо Дэвисом и «Баварией» сгорает, а мадридский «Реал» наблюдает за этим как восторженный зритель.

В четверг агент Дэвиса выступил с критикой «Баварии» за то, что она поставила его клиенту ультиматум: подписать новый контракт или отказаться.

«Это несправедливо - получить ультиматум от «Баварии». Мы решим, как действовать дальше, в конце сезона, когда будет больше ясности. Несправедливо, что Альфонсо сейчас подвергается нападкам», - сказал агент в беседе с немецким изданием BILD.

«Мы были близки к соглашению год назад. Затем сменилось все руководство клуба. В течение семи месяцев мы ничего не слышали. Хотя в течение этого времени я сам пытался связаться с клубом.

Теперь нам ставят ультиматум и предлагают отреагировать в течение двух недель, потому что на клуб оказывается давление и ему потребовалось много времени, чтобы перестроить руководство? Это несправедливо.

«Это очень важный контракт в карьере Альфонсо, и мы должны принимать решение, не зная, кто будет тренером в следующем сезоне и как выглядит команда. Поэтому мы считаем несправедливой реакцию на ультиматум», - добавил он.

По словам Фабрицио Романо, Дэвис будет продан этим летом, если не подпишет новый контракт.

Другие источники в Германии и Испании утверждают, что у «Реала» уже есть устная договоренность с защитником. Однако «Бавария» должна определиться с суммой трансфера.