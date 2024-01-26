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Пабло Аймар - любимый игрок Лео Месси и одно из главных украшений Ла Лиги 2000-х: с 2018 года он тренирует сборную Аргентины

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Лео явно много перенял у одного из своих кумиров.

Пабло Аймар начал футбольный путь в школе аргентинского клуба «Эстудиантес», но дебютировал в большом футбол в составе «Ривер Плейта» - 11 августа 1996 года в возрасте 16 лет.

Лионель Месси неоднократно называл Аймара своей любимой «десяткой» в истории футбола.

«Мне очень нравился Аймар. Он был в «Валенсии», был в «Ривер Плейт», где была сильная команда, а он в ней выделялся. Мне всегда нравился его стиль игры.

Если не считать Диего Марадону, который был на другом уровне, который для нас всегда первый, выше остальных, то именно Пабло был тем, кем я восхищался».

Аймар выступал за «Ривер Плейт», блистал в «Валенсии», затем играл за «Сарагосу», «Бенфику» и «Джохор». В составе сборной Аргентины он провел 52 матча и сейчас входит в ее тренерский штаб. В начале 2000-х Пабло был одним из главных украшений Ла Лиги.

2 комментария
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Я думал Рикельме его кумир
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На видео в телеге только голы Аймара. Хотя красоты он делал куда больше и без голов.
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