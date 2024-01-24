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🤨 «Это звучит как шутка». Президент УЕФА не верит, что футболисты уезжают в Саудовскую Аравию ради чего-то, кроме денег 👳‍♂️

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Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о саудовской профессиональной лиге.

«Я совсем об этом не беспокоюсь. Европейский футбол имеет очень сильные корни. Это часть культуры и нашей истории. Вы не можете это купить. Никто не сможет.

Футболисты едут туда, потому что им предлагают большие контракты. Я не виню их за это, но говорить, что ты уходишь туда, чтобы чему-то помочь, это звучит как шутка», - заявил Чеферин.

💭 «Никто не хочет ехать в Саудовскую Аравию ни за что, кроме денег. Это означает, что турнир не будет расти, а будет использоваться лишь как дом престарелых».

💭 «Футбол на каждом континенте начался откуда-то. Когда-нибудь саудовская лига станет такой же большой, как и европейские. Вы не можете винить или критиковать их за попытки улучшить свои турниры. Они не делают ничего плохого. Просто страна, пытающаяся подняться в футбольной иерархии».

💭 «СА скоро умрет... Вы не сможете купить себе счастье или уровень».

💭 «Так «Аль-Наср» пригласят в ЛЧ?»

💭 «Нельзя купить? Мы покупаем лучших молодых игроков со всего мира. Кто помешает?»

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