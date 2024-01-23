📹Разгневанные китайцы ворвались в отель «Аль-Насра» Роналду. Они взбесились из-за того, что не увидели кумира 😡

Не смогли увидеть португальца.

Что может быть страшнее, чем злые болельщики, у которых отняли возможность своими глазами увидеть на поле кумира? Правильный ответ: ничего.

Криштиану Роналду вместе с «Аль-Насром» отправился в тур по Китаю, где за несколько дней должны были пройти два матча − против местных «Шанхай Шеньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий, и «Ханчжоу Гринтаун».

К сожалению для китайских болельщиков португальца, форвард получил травму, которая лишила бы его обоих матчей. Саудовская команда нашла выход из ситуации, перенеся две игры на неопределенный срок. Видимо по этой причине фанаты Роналду решили взять штурмом отель, где остановился «Аль-Наср».

Саудовцы остались в Шэньчжэне и решили завершить тренировочный сбор там, но фанатам экс-игрока «Мадрида» не показали. Ему пришлось оправдываться на пресс-конференции.

«Я люблю эту страну, я люблю быть здесь, я люблю быть здесь с вами, ребята, и я хочу играть за вас. Так что не грустите, потому что мне тоже грустно. Я приезжаю в Китай с 2003 или 2004 года. Я чувствую себя здесь как дома, это мой второй дом. Как видите, мне грустно. Я знаю, что вы тоже грустите, люди, которые любят Криштиану.

Мы не отменим игру, мы ее перенесли. Мы хотим вернуться сюда, в вашу страну. Мы вернемся. К сожалению, у меня есть некоторые проблемы, но это часть футбола, это часть моей жизни. Но я здесь, я здесь с болельщиками и китайским народом. Надеюсь, вы понимаете, в каких обстоятельствах находятся футболисты. Мы продолжим предсезонку, и вы нужны нам».

Официальный представитель клуба подтвердил, что все, кто не сможет посмотреть на Роналду, получал полную компенсацию. Похоже, что китайцы не очень обрадовались таким новостям.

Участие Криштиану Роналду в матче против «Интер Майами» Лионеля Месси, назначенном на 1 февраля, пока также под вопросом.