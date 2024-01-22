Гаспачо
Блог

Гана упустила победу, ведя 2:0 на 90-й минуте: после матча журналисты отказались выпускать игроков со стадиона

Кубок Африки Кубок Африки
сборная Ганы по футболу сборная Ганы по футболу
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Африканские страсти.

В Кот-д′Ивуаре продолжается Кубок Африки, один из фаворитов турнира сборная Ганы прошлым вечером упустила победу над Мозамбиком и до предела осложнила себе ситуацию в группе - для выхода в плей-офф может понадобиться настоящее чудо.

После матча ганские журналисты забаррикадировали выезд со стадиона, требуя, чтобы игроки сборной дали комментарии результату. В дело даже пришлось вмешаться многочисленной охране стадиона, чтобы командный автобус смог покинуть арену.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ох, зря они так... В Африке фанаты горячие ребята, приём их ждёт не очень. Лучше сразу по европам пусть разъедутся.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий