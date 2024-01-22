Гана упустила победу, ведя 2:0 на 90-й минуте: после матча журналисты отказались выпускать игроков со стадиона

Африканские страсти.

В Кот-д′Ивуаре продолжается Кубок Африки, один из фаворитов турнира сборная Ганы прошлым вечером упустила победу над Мозамбиком и до предела осложнила себе ситуацию в группе - для выхода в плей-офф может понадобиться настоящее чудо.

После матча ганские журналисты забаррикадировали выезд со стадиона, требуя, чтобы игроки сборной дали комментарии результату. В дело даже пришлось вмешаться многочисленной охране стадиона, чтобы командный автобус смог покинуть арену.