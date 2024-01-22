Вот это гол защитника «Осасуны»! Пробил из-под соперника с угла поля и перекинул вратаря

Звезда «Осасуны» Хесус Аресо украсил выходные потрясающим гол в ворота «Хетафе».

В первом тайме «Осасуна» повела благодаря мячам Рауля Гарсии и Икера Муньоса. Однако «Хетафе» отбился, сравняв счет благодаря быстрым голам Борхи Майораля и Неманьи Максимовича во втором тайме.

За 10 минут до конца матча правый защитник Аресо сотворил настоящую магию: с угла поля перекинул вратаря. 24-летний защитник, вероятно, не планировал такой удар, но как же красиво попал!