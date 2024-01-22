Гаспачо
Блог

Вот это гол защитника «Осасуны»! Пробил из-под соперника с угла поля и перекинул вратаря

Клубы Клубы
Осасуна Осасуна
Ла Лига Ла Лига
Хесус Аресо Хесус Аресо
Футбол Футбол

Звезда «Осасуны» Хесус Аресо украсил выходные потрясающим гол в ворота «Хетафе».

В первом тайме «Осасуна» повела благодаря мячам Рауля Гарсии и Икера Муньоса. Однако «Хетафе» отбился, сравняв счет благодаря быстрым голам Борхи Майораля и Неманьи Максимовича во втором тайме.

За 10 минут до конца матча правый защитник Аресо сотворил настоящую магию: с угла поля перекинул вратаря. 24-летний защитник, вероятно, не планировал такой удар, но как же красиво попал!

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
а почему бы не дать ссылку на видео этого гола? https://youtu.be/DgvR8RGoDTY?si=w4ot9Tr8kdZjPce0&t=142
+7
0
+7
Интересно какой xG у удара, 0.1 миллионная
0
0
0
Ответ faragoot
а почему бы не дать ссылку на видео этого гола? https://youtu.be/DgvR8RGoDTY?si=w4ot9Tr8kdZjPce0&t=142
Спасибо за ссылку
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий