😡🤣 «Жалкий неудачник». В соцсетях высмеяли слова Роналду о недоверии к премиям «Золотой мяч» и The Best
Криштиану Роналду сомневается в авторитетности главных футбольных наград «Золотой мяч» и The Best.
«Мне кажется, что эти награды в какой-то степени теряют свой авторитет. Мы должны анализировать весь сезон. Это не значит, что Месси не заслужил приз. Или Холанд и Мбаппе.
Просто я сам не верю в эти награды, и не потому, что я выиграл Globe Soccer Awards. Это факт, существуют цифры, и они не лгут. Они не могут отнять у меня приз лучшего бомбардира мира, потому что он настоящий. Цифры подтверждают все, это делает меня счастливее», – заявил Роналду.
Напомним, что португалец не выигрывал «Золотой мяч» с 2017 года. По итогам прошедшего года нападающий выиграл три награды на Globe Soccer Awards, в том числе приз лучшему бомбардиру.
Фанаты высмеяли слова Криштиану.
💭 «Этот человек говорит с такой болью. Все, что он не выигрывает, автоматически теряет доверие. Затем он скажет, что чемпионат мира не заслуживает доверия 😐».
💭 «Не будь неудачником. Ваше соперничество было важно для футбола, но Месси всегда был впереди. Роналду должен признать Лео, потому что он просто лучше».
💭 «Этот парень так одержим Лео... Месси даже не думает о нем...»
💭 «Жалкий неудачник».
💭 «Роналду – пример того жалкого типа людей, которые всем завидуют».
💭 «Интересно, когда он это понял».
Лео взял вершину спорта ЧМ, заслуженный 8 ЗМ за триумф на ЧМ и укатил в Майами помахав всем ручкой и сказав косвенно - я абсолютно все выиграл, я доврлен и хочу просто чилить и наслаждаться футболом, отстаньте от меня.
Но капитаны сборных, включая ироков Реала Модрича и Вальверде, отдают свои голоса за Лео.
Это уже акт фанатизма и не Месси в этом винить.
А ещё смешно про "закончил играть". Тогда Мбаппе и не начинал? Ведь в Лиге 1 в него результативных действий на один матч даже меньше, чем у Месси.
Все вопросы к капитанам и тренерам, которые видимо не читали что ЧМ не входит в оценочный период, либо банально голосовали за кумира, ведь тот же Ван Дейк, судя по интервью, персофан)
Когода дедушка Фло дарил тебе ЗМ из сезона в сезон,ты молчал. А тут закудахтал
https://youtube.com/shorts/JVHKW4U376Y?feature=shared
в 21 он провалил ЛЧ и Евро, какой ему за это ЗМ?
Вы обвиняете всё время за все ереси сменщика, а на самом деле все это пишут он сам, так как комплексы есть у него к Месси.
Снейдер, которого часто упоминают, и без Месси не получил бы ЗМ - он был лишь четвёртым. Да и ни в одной лиге лучшим признан не был.
Лева? Да, обидно, но два года назад он Баварию никуда не выводил.
2016 Гризманн.