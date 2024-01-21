😡🤣 «Жалкий неудачник». В соцсетях высмеяли слова Роналду о недоверии к премиям «Золотой мяч» и The Best

Криштиану Роналду сомневается в авторитетности главных футбольных наград «Золотой мяч» и The Best.

«Мне кажется, что эти награды в какой-то степени теряют свой авторитет. Мы должны анализировать весь сезон. Это не значит, что Месси не заслужил приз. Или Холанд и Мбаппе.

Просто я сам не верю в эти награды, и не потому, что я выиграл Globe Soccer Awards. Это факт, существуют цифры, и они не лгут. Они не могут отнять у меня приз лучшего бомбардира мира, потому что он настоящий. Цифры подтверждают все, это делает меня счастливее», – заявил Роналду.

Напомним, что португалец не выигрывал «Золотой мяч» с 2017 года. По итогам прошедшего года нападающий выиграл три награды на Globe Soccer Awards, в том числе приз лучшему бомбардиру.

Фанаты высмеяли слова Криштиану.

💭 «Этот человек говорит с такой болью. Все, что он не выигрывает, автоматически теряет доверие. Затем он скажет, что чемпионат мира не заслуживает доверия 😐».

💭 «Не будь неудачником. Ваше соперничество было важно для футбола, но Месси всегда был впереди. Роналду должен признать Лео, потому что он просто лучше».

💭 «Этот парень так одержим Лео... Месси даже не думает о нем...»

💭 «Жалкий неудачник».

💭 «Роналду – пример того жалкого типа людей, которые всем завидуют».

💭 «Интересно, когда он это понял».