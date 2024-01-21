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😡🤣 «Жалкий неудачник». В соцсетях высмеяли слова Роналду о недоверии к премиям «Золотой мяч» и The Best

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Криштиану Роналду сомневается в авторитетности главных футбольных наград «Золотой мяч» и The Best.

«Мне кажется, что эти награды в какой-то степени теряют свой авторитет. Мы должны анализировать весь сезон. Это не значит, что Месси не заслужил приз. Или Холанд и Мбаппе.

Просто я сам не верю в эти награды, и не потому, что я выиграл Globe Soccer Awards. Это факт, существуют цифры, и они не лгут. Они не могут отнять у меня приз лучшего бомбардира мира, потому что он настоящий. Цифры подтверждают все, это делает меня счастливее», – заявил Роналду.

Напомним, что португалец не выигрывал «Золотой мяч» с 2017 года. По итогам прошедшего года нападающий выиграл три награды на Globe Soccer Awards, в том числе приз лучшему бомбардиру.

Фанаты высмеяли слова Криштиану.

💭 «Этот человек говорит с такой болью. Все, что он не выигрывает, автоматически теряет доверие. Затем он скажет, что чемпионат мира не заслуживает доверия 😐».

💭 «Не будь неудачником. Ваше соперничество было важно для футбола, но Месси всегда был впереди. Роналду должен признать Лео, потому что он просто лучше».

💭 «Этот парень так одержим Лео... Месси даже не думает о нем...»

💭 «Жалкий неудачник».

💭 «Роналду – пример того жалкого типа людей, которые всем завидуют».

💭 «Интересно, когда он это понял».

54 комментария
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Его бомбит как первоклассника))
+60
-19
+41
Ответ Дмитрий Кораблев
Комментарий скрыт
ЧМ заслуга Ди Марии, который не играл в 1/8, 1/4, 1/2 ?🤣
+32
-1
+31
Я на 95% уверен, что Роналду проводит довольно много времени в соц сетях и читает комментарии своих фанатов и хейтеров. Представляю, как он заходит в свои фан-страницы, видит, как там пишут, что Месси не заслуживает ничего и лучший в истории только Роналду, и как школьник радуется после этого))
+37
-9
+28
Я раньше думал, что всякие Ромашки, Артёмки главные фанаты Месси... Но после сегодняшнего интервью Криша убедился, что все таки Криш самый главный фанат Месси. Каждый раз упоминает своего хозяина, всякий раз обсуждает его награды со своими персофанами, ставит лайки и комментирует... Одним словом не может прожить ни одного дня без него, Месси в его голове и глубине души:)
+39
-13
+26
Ответ Фанат футбола 777
Видна обиды в его словах, но всё-таки - а существуют ли люди, которые серьёзно считают, что ЗМ и The Best выдаются объективно лучшему ЗА ВЫДЕЛЕННЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ, в том числе в этом году? Кто-то реально считает, что 23-ий ГОД Месси провёл лучше всех на планете?
Никто так не считает.
Лео взял вершину спорта ЧМ, заслуженный 8 ЗМ за триумф на ЧМ и укатил в Майами помахав всем ручкой и сказав косвенно - я абсолютно все выиграл, я доврлен и хочу просто чилить и наслаждаться футболом, отстаньте от меня.
Но капитаны сборных, включая ироков Реала Модрича и Вальверде, отдают свои голоса за Лео.
Это уже акт фанатизма и не Месси в этом винить.
+25
-3
+22
То есть когда он сам выигрывал липовые золотые мячи, то с ними было все нормально🤣
+28
-7
+21
Сам себя закопал
+19
-7
+12
Ответ Галим Мирзаханов
Комментарий скрыт
Так он пишет, что Месси заслужил.. Одень очки..
+10
-2
+8
Ответ Дмитрий Кораблев
Комментарий скрыт
Пол года столько вопросов? Каких? Как он так активно вытягивает команду к победам?

А ещё смешно про "закончил играть". Тогда Мбаппе и не начинал? Ведь в Лиге 1 в него результативных действий на один матч даже меньше, чем у Месси.
+9
-2
+7
Зато Саудовская Аравия теперь может сэкономить на освещении ночью. У них появился новый источник света и тепла. В Эр-Рияде так вообще ночью светло как днем.
+11
-4
+7
Ответ Фанат футбола 777
Так я не спорю - Месси достиг абсолютной вершины футбола, я его и не виню в титуле лучшего от ФИФА, я лишь указываю на очевидную несправедливость по отношению к тому же Холанду
Зе Бест заслужил норвег, тут споров нет.
Все вопросы к капитанам и тренерам, которые видимо не читали что ЧМ не входит в оценочный период, либо банально голосовали за кумира, ведь тот же Ван Дейк, судя по интервью, персофан)
+8
-2
+6
Чтобы не повторить судьбу Нарцисса, хоть изредка смотрите на рядом идущего с вами человека…
+5
-1
+4
Лучше бы ты молчал Криш.
Когода дедушка Фло дарил тебе ЗМ из сезона в сезон,ты молчал. А тут закудахтал
+5
-1
+4
Лучший бомбардир, который играет в колхозе, ну-ну. Чтож ты не говорил о потере авторитета наград, когда сам их получал? Или нонче не для тебя моя клубника цвела?
+6
-2
+4
Ответ buba 99
Комментарий скрыт
То есть Атлетико и Порту не хейтили Кринжа, когда сказали, что ни за что не возьмут его к себе? Я правильно понимаю?
+5
-1
+4
Ответ Aleksandr Dubovik
У него трофеев больше чем у тебя волос на голове
Возможно.. Но волос ему не хватило, чтобы даже один голешник с игры забить на ЧМ.. Помним.. Жалкий неудачник Геша.. А-ха-ха-ха... 😀🤦
+4
-2
+2
Футбольная Эпоха Лео Месси. 🐐🇦🇷
+5
-3
+2
Ответ Domian
ЧМ заслуга Ди Марии, который не играл в 1/8, 1/4, 1/2 ?🤣
стадия отрицания, странно обычно это проходит быстрей)
+2
0
+2
Ответ Aleksandr Dubovik
Сынок, посмотри в ютубе голы Роналду на чм и поплачь
Уже посмотрел, папа.. 🤣.. Посмотри и ты..
https://youtube.com/shorts/JVHKW4U376Y?feature=shared
+2
-1
+1
Ответ Отшельник86
Все что можете вспомнить так это максимум 13 год. Все. У Месси спорных ЗМ как минимум 3.
2013 Рибери, 2014 Нойер, 2016 Гризман.
+2
-1
+1
Ответ Alon Raven
13 и 14 года оба настоящая липа. А у Месси как раз спорные. Можно спорить кто больше заслужил, но всё таки тот же Холанд точно не заслужил - главный в команде МС не он и не КДБ. И когда настоящие центральные фигуры не на поле, прекрасно видно на что Холанд, КДБ, Альварес и Фоден способны без них. Они не могут затащить команду. Снейдер, которого часто упоминают, и без Месси не получил бы ЗМ - он был лишь четвёртым. Да и ни в одной лиге лучшим признан не был. Лева? Да, обидно, но два года назад он Баварию никуда не выводил.
Лева 20 год, но тогда не вручали.
в 21 он провалил ЛЧ и Евро, какой ему за это ЗМ?
+3
-2
+1
Ответ buba 99
Комментарий скрыт
Хейт кринжа сейчас везде и там не 5 пользователей, там целые лиги его троллят, как лига 1 , которая вчера запостила Месси со словами ЧЕМПИОН МИРА, а кому то это не дано.
+3
-2
+1
Ответ englishman in new york
Его бомбит как первоклассника))
О ком из 6 авторов приведенных комментариев вы говорите?
+9
-8
+1
А ещё говорят что Месси аутист, вот Роналду помешан на цифрах
+1
0
+1
Что где он выиграл? В любительськой лиге, где просто за деньги доигрывают без какой либо мотивации что-то кому-то доказать?
+2
-1
+1
Теперь убедились в том, что в Инстаграме именно он пищит все эти ереси они его сменщик.
Вы обвиняете всё время за все ереси сменщика, а на самом деле все это пишут он сам, так как комплексы есть у него к Месси.
+5
-4
+1
Жалкий неудачник с 0 трофеев.. Точно..
+5
-4
+1
Видна обиды в его словах, но всё-таки - а существуют ли люди, которые серьёзно считают, что ЗМ и The Best выдаются объективно лучшему ЗА ВЫДЕЛЕННЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ, в том числе в этом году? Кто-то реально считает, что 23-ий ГОД Месси провёл лучше всех на планете?
+7
-6
+1
Ответ Отшельник86
Все что можете вспомнить так это максимум 13 год. Все. У Месси спорных ЗМ как минимум 3.
13 и 14 года оба настоящая липа. А у Месси как раз спорные. Можно спорить кто больше заслужил, но всё таки тот же Холанд точно не заслужил - главный в команде МС не он и не КДБ. И когда настоящие центральные фигуры не на поле, прекрасно видно на что Холанд, КДБ, Альварес и Фоден способны без них. Они не могут затащить команду.

Снейдер, которого часто упоминают, и без Месси не получил бы ЗМ - он был лишь четвёртым. Да и ни в одной лиге лучшим признан не был.

Лева? Да, обидно, но два года назад он Баварию никуда не выводил.
+3
-3
0
Ответ Отшельник86
Все что можете вспомнить так это максимум 13 год. Все. У Месси спорных ЗМ как минимум 3.
2013 Рибери, 2014 Нойер.
2016 Гризманн.
+7
-7
0
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