Месси назвал 10 лучших партнеров в карьере. Здесь даже Златан и Вилья

Лионель Месси назвал 10 любимых партнеров за всю профессиональную карьеру. 36-летний аргентинец добился всего, чего только можно в футболе, завоевав в конце октября рекордный восьмой «Золотой мяч», а в этом месяце – награду лучшему футболисту 2023 года.

В интервью Titan Sports форварда попросили перечислить его любимых партнеров по команде за всю карьеру, и Месси назвал десять игроков:

«Роналдиньо, Деку Это'О, Суарес, Хави, Иньеста, Бускетс. Мне посчастливилось играть с лучшими игроками и наслаждаться игрой вместе с ними.

Кстати, я чуть не забыл про Неймара, потому что их так много. Должно быть, есть много игроков, которых я забуду упомянуть. Мне посчастливилось играть с лучшими игроками, с лучшими нападающими. С Неймаром, Это'о, Суаресом, Златаном Ибрагимовичем, Давидом Вильей и многими другими.

Мне было комфортно играть со всеми из них, или почти со всеми, потому что мне посчастливилось играть с лучшими. Играть с ними легко».