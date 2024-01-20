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Месси назвал 10 лучших партнеров в карьере. Здесь даже Златан и Вилья

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Лионель Месси назвал 10 любимых партнеров за всю профессиональную карьеру. 36-летний аргентинец добился всего, чего только можно в футболе, завоевав в конце октября рекордный восьмой «Золотой мяч», а в этом месяце – награду лучшему футболисту 2023 года.

В интервью Titan Sports форварда попросили перечислить его любимых партнеров по команде за всю карьеру, и Месси назвал десять игроков:

«Роналдиньо, Деку Это'О, Суарес, Хави, Иньеста, Бускетс. Мне посчастливилось играть с лучшими игроками и наслаждаться игрой вместе с ними.

Кстати, я чуть не забыл про Неймара, потому что их так много. Должно быть, есть много игроков, которых я забуду упомянуть. Мне посчастливилось играть с лучшими игроками, с лучшими нападающими. С Неймаром, Это'о, Суаресом, Златаном Ибрагимовичем, Давидом Вильей и многими другими.

Мне было комфортно играть со всеми из них, или почти со всеми, потому что мне посчастливилось играть с лучшими. Играть с ними легко».

6 комментариев
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Нее, лучший партнер - это чумазый французкий любитель видеоигр! По реакции Месси это же очевидно!
Но он еще не играл с рафиньями, торресами, феликсами и прочими ромеу...)
https://www.youtube.com/watch?v=81rEGqw0n68&ab_channel=FootballMoments
+10
-1
+9
Ответ Гласящий Истину!
Нее, лучший партнер - это чумазый французкий любитель видеоигр! По реакции Месси это же очевидно! Но он еще не играл с рафиньями, торресами, феликсами и прочими ромеу...) https://www.youtube.com/watch?v=81rEGqw0n68&ab_channel=FootballMoments
Это был "шедевр" в исполнении Дембеле, нужно было очень постараться, что бы не забить в том моменте гол!
+9
-2
+7
Ответ Игорь Климов
Это был "шедевр" в исполнении Дембеле, нужно было очень постараться, что бы не забить в том моменте гол!
Да ладно уже. Дембеле вернул долг Месси, когда привез пенальти в финале ЧМ. Лучше ЧМ + 4 ЛЧ, чем 5 ЛЧ.
+3
-1
+2
MSN это был космос
Ещё раньше были Хави - Иньеста
+1
0
+1
Ответ Гласящий Истину!
Нее, лучший партнер - это чумазый французкий любитель видеоигр! По реакции Месси это же очевидно! Но он еще не играл с рафиньями, торресами, феликсами и прочими ромеу...) https://www.youtube.com/watch?v=81rEGqw0n68&ab_channel=FootballMoments
И при Месси хватало "вундеркиндов", таких как Принц Боатенг, Гомеш, Брейтвей и др.
+1
0
+1
Ответ Hella black
MSN это был космос Ещё раньше были Хави - Иньеста
Хавиньмесси.
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