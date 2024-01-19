Гаспачо
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🍔 Помните о проблемах с весом Ндомбеле? Похоже, что он набрал еще, но вернулся на поле

Тоттенхэм Тоттенхэм
Танги Ндомбеле Танги Ндомбеле
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Осенью вы уже слышали о непростой ситуации экс-полузащитника «Лиона» и «Наполи» Танги Ндомбеле в «Галатасарае», где футболист выступает в настоящий момент.

Лишний вес... нет. Очень лишний вес мешает 27-летнему французу продолжать футбольную карьеру.

Права на игрока принадлежат «Тоттенхэму», но похоже, что южная кухня сильно понравилась хавбеку. «Галатасарай» был вынужден применить санкции к игроку, отстранив его от тренировок с основным составом.

По слухам, футболист заказал ночью картошку фри и колу после матча Лиги чемпионов с «Баварией» (1:3). В связи с чем ему поставили условие: не будешь играть пока не скинешь семь килограмм.

Судя по недавним кадрам, аппетит Ндомбеле победил. Всех.

За картошку или карьеру?

5 комментариев
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Картошка картошкой... Но не думаю, что самому Ндомбеле приятно от того ,что его карьера рушится из-за веса. Поэтому есть вероятность,что ему укололи какие-то гормональные препараты, после которых ОЧЕНЬ сложно контролировать вес. Может какие-то проблемы были со здоровьем...
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+4
Ответ Astella Guccio
Картошка картошкой... Но не думаю, что самому Ндомбеле приятно от того ,что его карьера рушится из-за веса. Поэтому есть вероятность,что ему укололи какие-то гормональные препараты, после которых ОЧЕНЬ сложно контролировать вес. Может какие-то проблемы были со здоровьем...
У некоторых предрасположенность, у Кейна например. Но он работает над собой, а этот хрен ставит себя выше других и думает, что ему должны, походу.
+4
-1
+3
В Англии сбросит вес обратно!)
+1
-1
0
Ответ Альберт Васильченко
В Англии сбросит вес обратно!)
в Англии он уже не нужен никому. разве что в чемпионшипе, да и то не факт
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