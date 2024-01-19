🍔 Помните о проблемах с весом Ндомбеле? Похоже, что он набрал еще, но вернулся на поле

Осенью вы уже слышали о непростой ситуации экс-полузащитника «Лиона» и «Наполи» Танги Ндомбеле в «Галатасарае», где футболист выступает в настоящий момент.

Лишний вес... нет. Очень лишний вес мешает 27-летнему французу продолжать футбольную карьеру.

Права на игрока принадлежат «Тоттенхэму», но похоже, что южная кухня сильно понравилась хавбеку. «Галатасарай» был вынужден применить санкции к игроку, отстранив его от тренировок с основным составом.

По слухам, футболист заказал ночью картошку фри и колу после матча Лиги чемпионов с «Баварией» (1:3). В связи с чем ему поставили условие: не будешь играть пока не скинешь семь килограмм.

Судя по недавним кадрам, аппетит Ндомбеле победил. Всех.

За картошку или карьеру?