Как будет выглядеть «Арсенал» с Бензема? Болельщики предвкушают большой успех

Карим Бензема может покинуть Саудовскую Аравию в январское трансферное окно, как сообщают многочисленные источники.

Идея подписания француза в «Арсенал» обсуждалась в социальных сетях, но пока лондонцы официально не заинтересованы в этом.

Однако давайте взглянем, каким может быть состав «Арсенала» во втором походе Артеты за чемпоинством.

Болельщики предвосхищают успех:

💭: «Здесь нечего обсуждать. Приведите обладателя «Золотого мяча» в мой клуб СЕЙЧАС!».

💭 : «Одна только его аура улучшает нашу удачу».

💭: «Его зарплата огромна, но он может выиграть для нас трофей».

💭: «С ним мы выиграем Лигу чемпионов или Премьер-лигу».