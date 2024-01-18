Как будет выглядеть «Арсенал» с Бензема? Болельщики предвкушают большой успех
Карим Бензема может покинуть Саудовскую Аравию в январское трансферное окно, как сообщают многочисленные источники.
Идея подписания француза в «Арсенал» обсуждалась в социальных сетях, но пока лондонцы официально не заинтересованы в этом.
Однако давайте взглянем, каким может быть состав «Арсенала» во втором походе Артеты за чемпоинством.
Болельщики предвосхищают успех:
💭: «Здесь нечего обсуждать. Приведите обладателя «Золотого мяча» в мой клуб СЕЙЧАС!».
💭 : «Одна только его аура улучшает нашу удачу».
💭: «Его зарплата огромна, но он может выиграть для нас трофей».
💭: «С ним мы выиграем Лигу чемпионов или Премьер-лигу».