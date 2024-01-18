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Как будет выглядеть «Арсенал» с Бензема? Болельщики предвкушают большой успех

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Карим Бензема может покинуть Саудовскую Аравию в январское трансферное окно, как сообщают многочисленные источники.

Идея подписания француза в «Арсенал» обсуждалась в социальных сетях, но пока лондонцы официально не заинтересованы в этом.

Однако давайте взглянем, каким может быть состав «Арсенала» во втором походе Артеты за чемпоинством.

Болельщики предвосхищают успех:

💭: «Здесь нечего обсуждать. Приведите обладателя «Золотого мяча» в мой клуб СЕЙЧАС!».

💭 : «Одна только его аура улучшает нашу удачу».

💭: «Его зарплата огромна, но он может выиграть для нас трофей».

💭: «С ним мы выиграем Лигу чемпионов или Премьер-лигу».

6 комментариев
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Чемпоинство!
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слишком красиво что боюсь это утопия для болелов. сам за красных, угадайте за какой
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ни один человек, пришедший в Арсенал после 30 не заиграл со времен Пэта Дженнингса
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Если в АПЛ, то только в Ливерпуль - неохота опять за две команды болеть, как во времена Криша. Там как раз с напами беда!
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Только в МЮ, к Варану и Каземиро, они фарм клуб и имеют предпочтение.
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Ответ Lion El&#8242;Johnson
ни один человек, пришедший в Арсенал после 30 не заиграл со времен Пэта Дженнингса
А много было случаев подписания контракта с возрастными игроками ? Среди более ни менее состоявшихся на ум приходят Подольски и Аршавин , но и они были не так уж плохи , потом Глеб и Сонг вроде , но те в целом в АПЛ вернулись и в другие клубы .
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