Гаспачо
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«Это команда, созданная, чтобы выиграть Скудетто». Аллегри назвал главное отличие «Ювентуса» от «Интера»

Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выступил на пресс-конференции накануне матча против «Сассуоло», который завершит 20-й тур Серии А.

Наставник «бьянконери» назвал главное различие между нынешними «Интером» и «Юве».

«Наши различия с «Интером»? Это команда, созданная, чтобы выиграть Скудетто. А мы - команда, которая только начала свой путь. Мы не должны быть одержимы победой, но принимаем это как шанс... Мы проделываем важную работу с молодежью в течение последних пяти лет!

У вас не должно быть слишком много эйфории, потому что это приводит к ошибкам, которые дорого обходятся... Мы должны тренироваться, чтобы всегда выходить на поле в лучшем виде. 26 мая закончится сезон, и мы увидем, где окажемся», - заявил Аллегри.

👇 Ваши ожидания от сезона.

2 комментария
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Блин, Аллегри так и сказал "увидем"? Эх...
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Как по мне, это честнее, чем кормить обещаниями и мечтами, которые могут пойти прахом...
Аллегри боится сглазить удачу🤣🤣🤣
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