Гаспачо
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📸 Банда в сборе. Месси, Альба, Бускетс и Суарес воссоединились на тренировке «Интер Майами»

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Прошлым летом «Интер Майами» стал новым домом для трио легенд «Барселоны»: Лео Месси, Жорди Альбы и Серджи Бускетса. Старые друзья стали главными звездами МЛС и помогли команде Бекхэма завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг. 

Однако руководство клуба и не думало на этом останавливаться. В прошлом месяце к этой тройке присоединился и Луис Суарес, мечтавший сыграть с экс-партнерами до завершения карьеры.

13 января он приступил к тренировкам вместе со своими давними товарищами. В этот день «Майами» начал подготовку к новому сезону МЛС, который стартует 21 февраля. До этого момента команда проведет несколько товарищеских матчей.

 

Эти парни явно очень счастливы во Флориде:

В новом сезоне они постараются вывести команду в плей-офф лиги, мимо которого «Интер» пролетел в прошлом.

4 комментария
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Настольгия😥😥
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Приятно видеть Луиса.
Старый еще способен, в Гремио блистал, был признан лучшим в лиге.
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😪😪😪
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Эххх красавцы. Начал разрушение Неймар, а Бармалей все похоронил
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