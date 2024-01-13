📸 Банда в сборе. Месси, Альба, Бускетс и Суарес воссоединились на тренировке «Интер Майами»

Прошлым летом «Интер Майами» стал новым домом для трио легенд «Барселоны»: Лео Месси, Жорди Альбы и Серджи Бускетса. Старые друзья стали главными звездами МЛС и помогли команде Бекхэма завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг.

Однако руководство клуба и не думало на этом останавливаться. В прошлом месяце к этой тройке присоединился и Луис Суарес, мечтавший сыграть с экс-партнерами до завершения карьеры.

13 января он приступил к тренировкам вместе со своими давними товарищами. В этот день «Майами» начал подготовку к новому сезону МЛС, который стартует 21 февраля. До этого момента команда проведет несколько товарищеских матчей.

Эти парни явно очень счастливы во Флориде:

В новом сезоне они постараются вывести команду в плей-офф лиги, мимо которого «Интер» пролетел в прошлом.