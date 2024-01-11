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Маттеус считает, что «Боруссии» не стоило возвращать Санчо. Лотар назвал главную слабость дортмундцев

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Дортмундская «Боруссия» до конца сезона арендовала у «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. «Красные дьяволы» получат за трансфер примерно 3,5 млн евро, пишет Bild.

Лотар Маттеус уверен, что больше выгоды из этой сделки вынесет вингер. «Шмелям» стоило усилить оборону, считает экс-игрок «Баварии» и сборной Германии:

«В дортмундской «Боруссии» уделяется слишком много внимания атакующим игрокам в ущерб обороне. Мне кажется, именно в этом заключается главная слабость нынешней «Боруссии», и именно поэтому они посредственно провели первую половину сезона в Бундеслиге.

Шестерых игроков обороны недостаточно для четырех позиций, особенно учитывая, что и Хуммельс, и Зюле не смогут отыграть полный сезон.

Если Санчо достигнет той формы, которая была у него во время пребывания в Дортмунде, то это будет его личная победа. Но для этого он должен показать, что стал более зрелым, чем был недавно в Манчестере».

В составе «Боруссии» Санчо провел 137 матчей, в которых забил 50 голов и отдал 64 ассиста. Англичанин не выходил на поле с августа прошлого года.

После 16-ти туров Бундеслиги дортмундцы занимают пятую строчку, отставая от лидера, «Байера», на 15 очков. При этом подопечные Терзича продолжают борьбу в Лиге чемпионов. В 1/8 турнира немцы сыграют с «ПСВ».

Что думаете о словах Маттеуса?

1 комментарий
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Чистая правда! То, что взяли - наверное хорошо, но ожидать, что с Санчо команда начнёт нормально двигать мяч и защищаться не приходится. Может вытащит пару матчей, если форму наберёт.
Вот Франкфурт - молодцы, Ван Де Бек уже который год плохо лежал, не удивлюсь если выше Дортмунда завершат сезон.
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