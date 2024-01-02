Скоро стартуют Кубок Африки и Кубок Азии. Кто из игроков клубов Ла Лиги отправится на турниры?

Почти каждая команда лишится футболистов.

Посреди сезона практически все команды Ла Лиги вынуждены отправить игроков на два международных турнира: Кубок Африки пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля, тогда как Кубок Азии примет Катар − с 12 января по 10 февраля.

В Кубке Африки участвуют сборные Анголы, Алжира, Буркина-Фасо, Камеруна, Кабо-Верде, ДР Конго, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Кот-д'Ивуара, Мавритании, Марокко, Намибии, Нигерии, Сенегала, ЮАР, Туниса, Египта, Экваториальной Гвинеи, Гамбии, Ганы, Мали, Замбии и Танзании.

В Кубке Азии сыграют Австралия, Ирак, Малайзия, Южная Корея, Китай, Гонконг, Индия, Индонезия, Кыргызстан, Ливан, Катар, Сирия, Таджикистан, ОАЭ, Вьетнам, Бахрейн, Иран, Япония, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Таиланд и Узбекистан.

Список игроков, которые отправятся на два турнира, выглядит следующим образом:

«Жирона» − Ибраима Кебе (Мали);

«Атлетико» − Рейнилду (Мозамбик);

«Атлетик» − Иньяки Уильямс (Гана);

«Реал Сосьедад» − Амари Траоре (Мали), Умар Садик (Нигерия), Такефуса Кубо (Япония);

«Бетис» − Абде Эззальзули (Марокко), Шади Риад (Марокко), Юссуф Сабали (Сенегал);

«Валенсия» − Муктар Диакаби (Гвинея), Селим Амалла (Марокко);

«Лас-Пальмас» − Оменике Мфулу (ДР Конго), Сауль Коко (Экваториальная Гвинея) и Сори Каба (Гвинея);

«Райо Вальекано» − Бебе (Кабо-Верде), Пате Сисс (Сенегал);

«Вильярреал» − Аисса Манди (Алжир).

«Мальорка» − Омар Маскарель (Экваториальная Гвинея), Амат Ндиайе (Сенегал);

«Алавес» − Хесус Овоно (Экваториальная Гвинеия), Абдель Абкар (Марокко);

«Севилья» − Юссеф Эн-Несири (Марокко);

«Кадис» − Роминиг Куаме (Мали), Мамаду Мбайе (Сенегал);

«Сельта» − Жонатан Бамба (Кот-д'Ивуар);

«Гранада» − Фамара Дьедиу (Сенегал);

«Альмерия» − Иддрису Баба (Гана), Убулан Мендес и Марсиану Санка (Гвинея-Бисау), Дьон Лопи (Сенегал).

Сразу четыре команды − «Мадрид», «Барселона», «Осасуна» и «Хетафе» − не отправляют своих игроков ни на Кубок Африки, ни на Кубок Азии.

А как вы думаете, какой клуб Ла Лиги больше остальных потерял из-за отъезда игроков в сборные? Пишите в комментариях.