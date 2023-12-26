Южнокорейское дружелюбие. После матча с «Челси» Хван Хи Чхан очень долго раздавал автографы соотечественникам

Все ушли довольными.

В матче 18 тура «Вулверхэмптон» дома разобрался с «Челси» со счетом 2:1. Марио Лемина и Мэтт Доэрти во втором тайме отправили в вороте «синих» по мячу, а в ответ получили один от Кристофера Нкунку.

Игроки «Вулвз» после игры были явно в хорошем расположении духа и имели желание отпраздновать эти важные три очка. Однако не все из них сразу отправились по делам.

К примеру, форвард «Вулверхэмптона» Хван Хи Чхан провел очень долгое время у домашней арены «Молинью». Все дело в том, что на игру приехал очень внушительный южнокорейский десант. Болельщики из этой страны очень любят устраивать туры по Европе и ходить на матчи игроков, представляющих их сборную.

Хи Чхан терпеливо подписывал футболки, фотографировался со всеми желающими. По слухам, он удовлетворил потребности всех, кто стоял в этой большой очереди.

В комментариях восхитились тем, как вели себя приезжие болельщики, и выражали респекты игроку:

💭Мне очень понравилось, как они выстроились в очередь, а не толпой окружили игрока. Респект!

💭Практически ничего не знаю про Хвана Хи Чхана, но он определенно отличный парень. Терпеливо дал автографы всем, кто хотел их взять. Похоже, что на это ему потребовалось много времени.

💭Лучший игрок АПЛ в этом сезоне. Раньше мне казалось, что он не в своей тарелке, но сейчас он отлично играет за «Вулвз».

💭Такая же ситуация была у Митомы в «Брайтоне». За ним постоянно ездят 200-300 фанатов, которым он всегда уделяет время. Парень совсем не отдыхает.